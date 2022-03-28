عاجل .. «المعلمين» تصرف دفعة معاشات شهر أبريل غدا الثلاثاء

أعلنت النقابة العامة للمهن التعليمية، برئاسة خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عن توفير المبالغ المخصصة لصرف دفعة معاشات شهر أبريل الخاصة بالأعضاء والورثة، بماكينات الصرف الآلي غدا الثلاثاء 29 مارس 2022.

الأعضاء من مستحقي معاش المعلمين

ويبلغ عدد الأعضاء المستحقين لمعاش المعلمين 259 ألف عضو، بقيمة 102 مليونا، و10 آلاف جنيه، بينما يبلغ عدد الورثة 212 ألف و664 مستحقا بقيمة 29 مليونا، و467 ألف جنيه.