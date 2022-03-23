نقيب المعلمين: صرف نصف مليار جنيه معاشات لـ550 ألف معلم سنويا

استقبل اللواء الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، خلف الزناتي نقيب المعلمين، ورئيس اتحاد المعلمين العرب، خلال زيارته لمدينة العريش، بحضور محمد البحيري، نقيب المعلمين بشمال سيناء، وحمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة.

ورحب المحافظ بنقيب المعلمين وأعضاء مجلس النقابة العامة على أرض المحافظة، لافتًا إلى أن زيارة النقيب العام دعم للمحافظة والمعلمين والتقابة الفرعية.

اهتمام الدولة بالعملية التعليمية

وأكد المحافظ، اهتمام الدولة بالعملية التعليمية في مختلف المحافظات، خاصة شمال سيناء، لافتا إلى أن قطاع التعليم بالمحافظة يشهد طفرة كبيرة.

وقال «شوشة»، إن المحافظة تتميز في الأنشطة التعليمية والمسابقات، حيث حصدت عدة مراكز متقدمة على مستوى المحافظات، مؤكدًا تصعيد إحدى طالبات شمال سيناء على مستوى الوطن العربى في مسابقة التحدث باللغة العربية الفصحى للمرحلة الثانوية، وحصول طالبة أخرى على المركز الثالث على مستوى الجمهورية في مسابقة الكاريكاتير.

صرف نصف مليون جنيه معاشات

بدوره، وجه نقيب المعلمين الشكر للمحافظ على رعايته للعملية التعليمية بالمحافطة، واهتمامه بقطاع التعليم بشمال سيناء.

وأكد نقيب المعلمين قيام النقابة بصرف مبلغ نصف مليار جنيه سنويا كمعاشات من النقابة لـ550 ألف معلم بلغ سن المعاش، حيث يتم صرف مبلغ 135 مليون جنيه لهم كل 3 أشهر.

وأشار إلى أن نقابة المعلمين تقوم برعاية المعلمين خاصة في ظل جائحة كورونا، بجانب صرف إعانات مالية للمعلمين الذين يصابون بعدد من الأمراض المستعصية وعلى رأسها الجلطة والفشل الكلوي.