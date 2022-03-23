جدول مرتبات المعلمين 2022 بعد الزيادة الجديدة.. احسب دخلك بالأرقام

بعد الإعلان عن القرارات الجديدة الخاصة بزيادة المرتبات للعاملين في الدولة بداية من شهر أبريل، يبحث الكثيرون عند جدول مرتبات المعلمين 2022، بعد احتساب زيادة مرتبات المعلمين التي تشمل الأجر الأساسي والحافز الإضافي، وترصد «الوطن» في السطور التالية جدول مرتبات المعلمين 2022.

ووفقا لجدول مرتبات 2022، فإن المعلم الذي يبلغ أجره الأساسى في يونيو 2015، 246 جنيهًا وأجره الأساسى في مارس 2022، 1045.04 جنيه والحافز الإضافى في مارس 2022، 575 جنيهًا، ستكون العلاوة الخاصة 15% من الأجر الأساسي، كالتالي:

العلاوة الخاصة = 1045.04 × 15% = 156.75 جنيه.

أما الأجر الأساسى في أبريل 2022، فيبلغ: قيمة الأجر الأساسي في مارس 2022 + علاوة 2022، كالتالي:

1045.04 + 156.75= 1201.79 جنيه.

وسيبلغ الحافز الإضافى في أبريل 2022: الحافز الإضافى في مارس 2022 + الزيادة في الحافز الإضافى المقررة في أبريل 2020، كالتالي:

575 + 225 = 800 جنيه.

جدول مرتبات المعلمين 2022

ووفقا لجدول مرتبات المعلمين 2022، سيحصل المعلم الأول الذي كان أجره الأساسي في يونيو 2015، 263 جنيهًا، وأجره الأساسي في مارس 2022، 1144.42 جنيه، والحافز الإضافي في مارس 2022، 675 جنيهًا، على علاوة خاصة كالتالي:

1144.42 × 15 % = 171.66 جنيه.

والأجر الأساسى في أبريل 2022 سيساوي، الأجر الأساسي في مارس 2022 + علاوة 2022، كالتالي:

1144.42 + 171.66 = 1316.08 جنيه

ويكون الحافز الإضافى في أبريل 2022، الحافز الإضافي في مارس 2022 + الزيادة في الحافز الإضافي المقررة في أبريل 2020، كالتالي:

675 + 275 = 950 جنيهًا.

زيادة جدول مرتبات المعلمين 2022

ووفقا لجدول مرتبات المعلمين 2022، سيحصل «معلم أول أ» الذي كان أجره الأساسي في يونيو 2015، 377.76 جنيه، وأجره الأساسي في مارس 2022، 1394.56 جنيه، والحافز الإضافي في مارس 2022، 775 جنيهًا، على علاوة خاصة له وفقًا لجدول مرتبات المعلمين 2022 كالتالي:

1394.56 × 15 % = 209.18 جنيه

أما الأجر الأساسى في أبريل 2022، فيبلغ: الأجر الأساسي في مارس 2022 + علاوة 2022 كالتالي:

1394.56 + 209.18 = 1603.74 جنيه

والحافز الإضافي في أبريل 2022، يساوي الحافز الإضافي في مارس 2022 + الزيادة في الحافز الإضافي المقررة في أبريل 2020 كالتالي:

775 + 325 = 1100 جنيه

وتأتي الزيادة في مرتبات «معلم خبير» الذي أجره الأساسي في يونيو 2015، 476.70 جنيه وأجره الأساسي في مارس 2022، 1618.06 جنيه والحافز الإضافي في مارس 2022، 825 جنيهًا كالتالي:

العلاوة الخاصة = الأجر الأساسى في مارس 2022 × 15%

العلاوة الخاصة = 1618.06 × 15% = 242.70 جنيه

الأجر الأساسي في أبريل 2022 = الأجر الأساسي في مارس 2022 + علاوة 2022، كالتالي:

1618.06 + 242.70 = 1860.76 جنيه

الحافز الإضافي في أبريل 2022 = الحافز الإضافي في مارس 2022 + الزيادة في الحافز الإضافي المقررة في أبريل 2020 كالتالي:

825 + 350 = 1175 جنيهًا

أما «كبير المعلمين» الذي أجره الأساسي في يونيو 2015، 654.66 جنيه، وأجره الأساسي في مارس 2022، 2042.74 جنيه، والحافز الإضافي في مارس 2022، 875 جنيهًا، فيمكن أن يحسب العلاوة الخاصة كالتالي:

الأجر الأساسي في مارس 2022 × 15%، وسيكون في جدول مرتبات المعلمين 2022، كالتالي:

العلاوة الخاصة = 2042.74 × 15% = 306.41 جنيه

الأجر الأساسي في أبريل 2022 = الأجر الأساسي في مارس 2022 + علاوة 2022

2042.74 + 306.41 = 2349.15 جنيه

الحافز الإضافي في أبريل 2022 = الحافز الإضافي في مارس 2022 + الزيادة في الحافز الإضافي المقررة في أبريل 2020

875 + 375 = 1250 جنيهًا.