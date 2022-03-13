مصدر بـ«التعليم»: استبعاد هذه الفئة من تعيينات مسابقة المعلمين 2022

يتساءل الكثير من الخريجين والخريجات والراغبين في التقديم في مسابقة المعلمين 2022 من متعاقدي الحصة والمتطوعين، عن مدى إمكانية إدراج تخصصات فنية في مسابقة المعلمين، التي ستعلن وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن تفاصيلها الكاملة وموعد التقديم والتخصصات المطلوبة قريبا، وتخص تعيين 30 ألف معلم لسد العجز في المعلمين قبل انطلاق العام الدراسي المقبل 2022- 2023.

لا تعيين بالمدارس الفنية هذا العام

وفي هذا الصدد، قال مصدر مسؤول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إنه من المستبعد تعيين معلمين جدد بالمدارس الفنية هذا العام؛ لأن العجز فيها منخفض مقارنة بالصفوف الدراسية الأولى، وهي الابتدائية من رياض الأطفال وحتى الصف السادس الابتدائي، وخاصة في المواد الأساسية.

انخفاض العجز بين معلمي التعليم الفني مقارنة بالتعليم الابتدائي

وأوضح المصدر، أن انخفاض العجز بين معلمي التعليم الفني، مقارنة بالزيادة الكبيرة في التعليم الابتدائي، سيؤجل إدراج المدارس الفنية في المسابقة هذا العام، ليتم ترحيلها للأعوام المقبلة، خاصة وأن المسابقة ستكون على خمس سنوات.

ولفت إلى أن وزارة التربية والتعليم، بالتنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، تحدد الأولويات وفق الاحتياجات الفعلية بالمدارس، وهناك أولوية قصوى لأن يكون التعليم الابتدائي أولا، لارتباطه بخطة تطوير المناهج وتحديث طرق التدريس، لذلك استقر الرأي بنسبة كبيرة على تأجيل خطوة طلب معلمين جدد هذا العام للمدارس الفنية.

وأشار المصدر، أن الأولوية في التعيين في مسابقة المعلمين 2022 ستكون لسد العجز في المواد الدراسية الأساسية، وتكون النسبة الأقل لمواد الأنشطة، كما أن التعيين سيكون حسب مقر السكن، والأولوية القصوى لأبناء المنطقة السكينة نفسها، أي الإدارة التعليمية، لمنع الندب أو النقل بين الإدارات التعليمية.