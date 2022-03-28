أفاد مركز عمليات محافظة البحر الأحمر في بيان صحفي بأنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن عدة مناطق بمدينة الغردقة غدا الثلاثاء هي مناطق سعاد السبكى و البرنسيسة و الصداقة و السمكة و نادى الرياضات البحرية وجاردينيا و عدن بيتش، وذلك من السا عة 9 صباحا حتي 2 ظهرا لعمل الصيانة الدورية للمحولات الكهربائية.

فعاليات الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وفي سياق آخر تستمر فعاليات الحملة القومية ضد شلل الأطفال اليوم الثاني بمدن محافظة البحر الأحمر برئاسة الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر

و تستهدف تطعيم جميع الأطفال من عمر يوم وحتى خمسة سنوات وتستمر حتى نهاية الأسبوع الجاري وذلك تحت رعاية اللواء عمرو حنفى محافظ البحر الأحمر.

فرق طبية في الشوارع والنوادي والميادين العامة لتطعيم الأطفال

وأفاد الدكتور إسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر فى تصريحات لـ«الوطن» أن الحملة تجوب المنازل بواسطة فرق طبية متحركة في الشوارع والميادين بجوار المساجد والكنائس والنوادي - الأسواق ومواقف السيارات والأتوبيسات بالإضافة إلى الفرق الطبية الثابتة في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية.

وفي سياق آخر، أعلنت شركة مياه البحر الأحمر انطلاق مبادرة تطهير وتعقيم خزانات مياه مساجد مدن محافظة البحر الأحمر.

بواسطة فريق قطاع المعامل ومراقبة الجودة وذلك قبل أيام من شهر رمضان الكريم تحت إشراف المهندس محمد عيسى رئيس شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر.