ضبط عاطل بحوزته مخدرات «الشابو والحشيش» في الغردقة

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات في البحر الأحمر، برئاسة العقيد شهاب جابر، من ضبط «عاطل»، في شارع المدارس جنوب مدينة الغردقة، وبحوزته نصف كيلوجرام من مخدر «الشابو»، و300 جرام من مخدر «الحشيش»، وتم التحفظ على المضبوطات وتحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

ضبط عاطل بحوزته مخدرات بالغردقة

وردت معلومات للإدارة العامة للمخدرات فرع البحر الأحمر، بقيام عاطل بالإتجار في المواد المخدرة، يعتزم جلب كمية من المواد المخدرة لترويجها على عملائه بمدينة الغردقة.

وبعد تقنين الإجراءات، تمكنت قوة برئاسة العقيد شهاب جابر، رئيس فرع الإدارة، من ضبط العاطل وعثر بحوزته على نصف كيلوجرام من مخدر «الشابو»، و300 جرام من مخدر «الحشيش»، كما تم ضبط سيارة ملاكي وهاتف محمول ومبلغ مالي، وذلك في شارع المدارس بالغردقة.

اعترف المتهم بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة البيع، والهاتف المحمول للاتصال بعملائه، وتم تحرير محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيات واستكمال الإجراءات القانونية.

ضبط قاتل زميله في الغردقة

وفي سياق آخر، تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثاني الغردقة من فك لغز العثور على جثة شاب في العقد الثالث من العمر، حيث تبين أن زميله في العمل ويُدعى «أحمد ع.»، من محافظة قنا، أجهز عليه بشومة وفر هارباً، وتمكنت قوة من ضباط مباحث قسم شرطة ثاني الغردقة من إلقاء القبض عليه، وتبين أن سبب القتل هو خلافات نشبت بينهما بسبب نظافة وترتيب محل سكنهما داخل استراحة الفندق الذي يعملان به.

اعترف المتهم بارتكاب الواقعة، وتم تحرير المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، حيث أمرت بحبس المتهم احتياطياً لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.