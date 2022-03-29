مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في جميع محافظات مصر

مع اقتراب شهر رمضان المعظم، يحرص الكثير من المسلمين على معرفة مواقيت الصلاة اليومية، خاصة صلاتي المغرب والفجر، المرتبطين دائما بفترة الصيام.

هذا بالإضافة إلى أن معرفة مواقيت الصلاة، من الأمور المهمة اليومية للمسلمين، وذلك في كل مدن ومحافظات الجمهورية، في إطار الاهتمام بالمحافظة على أداء الفريضة في مواعدها.

وفي إطار الخدمات اليومية والمتواصلة التي تقدمها «الوطن» ، نحرص خلال السطور التالية، على إعلام متابعينا بمواعيد ومواقيت الصلاة يوميا، في كل محافظات الجمهورية، حيث إن مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء 29-3-2022.

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في محافظة القاهرة

- أذان الفجر: الساعة 04:20

- أذان الظهر: الساعة 12:00

- أذان العصر: الساعة 03:30

- أذان المغرب: الساعة 06:12

- أذان العشاء: الساعة 07:30

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في محافظة الإسكندرية

- أذان الفجر: الساعة 04:24

- أذان الظهر: الساعة 12:05

- أذان العصر: الساعة 03:34

- أذان المغرب: الساعة 06:17

- أذان العشاء: الساعة 07:37

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في محافظة الغربية

- أذان الفجر: الساعة 04:21

- أذان الظهر: الساعة 12:01

- أذان العصر: الساعة 03:32

- أذان المغرب: الساعة 06:13

- أذان العشاء: الساعة 07:32

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في محافظة أسيوط

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:24

- موعد أذان الظهر: الساعة 12:00

- موعد أذان العصر: عند الساعة 03:23

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:13

- موعد أذان العشاء: الساعة 07:23

مواقيت الصلاة اليوم الثلاثاء في محافظة سوهاج

- موعد أذان الفجر: الساعة 04:23

- موعد أذان الظهر: عند الساعة 11:58

- موعد أذان العصر: الساعة 03:27

- موعد أذان المغرب: الساعة 06:09

- موعد أذان العشاء: الساعة 7:24