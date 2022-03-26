مواقيت الصلاة اليوم السبت 26-3-2022 في محافظات مصر

تشكل الصلاة أمرا مهما بالنسبة للمسلمين، وأحد أركان الإسلام الخمس، لذا يحرص الكثيرون منهم على معرفة مواقيت الصلاة لأدائها في أوقاتها وعدم تأخير الفريضة، ويهتم بمعرفتها الكثيرين في مختلف المدن والمحافظات نظرا لاختلاف المواقيت بين مدينة لأخرى.

«الوطن» تستعرض فيما يلي مواقيت الصلاة في محافظات مصر، اليوم السبت الموافق 26 مارس، وفق لما جاء في الموقع الرسمي للهيئة العامة للمساحة:

مواقيت الصلاة في محافظة القاهرة

أذان الفجر: الساعة 04:23

- أذان الظهر: الساعة 12:00

- أذان العصر: الساعة 03:29

- أذان المغرب: الساعة 06:09

- أذان العشاء: الساعة 07:27

مواقيت الصلاة في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: الساعة 04:28

- أذان الظهر: الساعة 12:06

- أذان العصر: الساعة 03:36

- أذان المغرب: الساعة 06:16

- أذان العشاء: الساعة 07:35

مواقيت الصلاة في محافظة الغربية

أذان الفجر: الساعة 04:24

- أذان الظهر: الساعة 12:02

- أذان العصر: الساعة 03:31

- أذان المغرب: الساعة 06:11

- أذان العشاء: الساعة 07:30

مواقيت الصلاة في محافظة أسيوط

أذان الفجر: الساعة 04:28

- أذان الظهر: الساعة 12:01

- أذان العصر: عند الساعة 03:29

- أذان المغرب: الساعة 06:09

- أذان العشاء: الساعة 07:25

مواقيت الصلاة في محافظة سوهاج

أذان الفجر: الساعة 04:25

- أذان الظهر: عند الساعة 11:57

- أذان العصر: الساعة 03:25

- أذان المغرب: الساعة 06:05

- أذان العشاء: الساعة 7:21

مواقيت الصلاة اليوم في الدول العربية

وفي السطور التالية نعرض مواعيد الصلاة في بعض المدن العربية:

مواقيت الصلاة في المدينة المنورة

أذان الفجر: الساعة 05:02

- أذان الظهر: الساعة 12:28

- أذان العصر: الساعة 03:55

- أذان المغرب: الساعة 06:35

- أذان العشاء: الساعة 08:05

مواقيت الصلاة في أبوظبي

أذان الفجر: الساعة 05:02

- أذان الظهر: الساعة 12:28

- أذان العصر: الساعة 03:55

- أذان المغرب: الساعة 06:36

- أذان العشاء: الساعة 08:06