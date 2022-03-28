دليل السهرات الرمضانية في دار الأوبرا المصرية بالقاهرة والإسكندرية

تزامنًا مع اقتراب شهر رمضان الكريم، تستعد دار الأوبرا المصرية لتقديم وسهرات وحفلات رمضانية يحييها كوكبه من الفرق الموسيقية، والتي تحيي الليالي الرمضانية بباقة من الأغاني الدينية والأناشيد الإسلامية.

ويعرض موقع بوابة «الوطن» في السطور التالية دليل السهرات الرمضانية خلال شهر أبريل المقبل على جميع مسارح دار الأوبر المصرية، وفق الصفحة الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»:

السهرات الرمضانية على المسرح الكبير

وجاءت السهرات الرمضانية على المسرح الكبير كالآتي:

الجمعة 1 أبريل حفل خاص.

الأربعاء 6 أبريل حفل مركز تنمية المواهب.

الخميس 7 أبريل فرقة عبد الحليم نويرة للموسيقي العربية.

السبت 9 أبريل أوركسترا القاهرة السيمفوني.

الخميس 21 أبريل الفرقة القومية العربية للموسيقي.

حفلات رمضان على مسرح النافورة

ويعرض على مسرح النافورة الحفلات كالتالي:

- الأربعاء 13 أبريل سهرات رمضانية – الفنان طارق العربي طرقان وأبناؤه.

- الجمعة 15 أبريل سهرات رمضانية – الفنان علي الحجار وفرقته.

- السبت 23 أبريل سهرات رمضانية – الفنان مدحت صالح بمصاحبة فرقة الفنان عمرو سليم الموسيقية.

المسرح المكشوف

ويعرض على المسرح المكشوف العروض الآتية:

دار الأوبرا بالإسكندرية ومسرح الجمهورية

ويعرض على مسرح سيد درويش بدار الأوبرا بالإسكندرية ومسرح الجمهورية العروض الآتية:

دار الأوبرا بدمنهور

ويعرض على دار الأوبرا بدمنهور العروض الآتية:

السهرات الرمضانية على المسرح الصغير

وجاءت العروض الرمضانية والسهرات على المسرح الصغير وهي كالآتي:

- الجمعة 15 أبريل سهر رمضانية عربية وإسلامية.

- السبت 16 أبريل سهر رمضانية عربية وإسلامية - سفارة فلسطين.

- الأحد 17 أبريل سهر رمضانية عربية وإسلامية – سفارة إندونيسيا.

- الأربعاء 20 أبريل صالون الأوبرا الثقافي

- الخميس 21 أبريل سهر رمضانية عربية وإسلامية

معهد الموسيقي العربية

وجاءت العروض خلال الشهر الكريم في معهد الموسيقي العربية

- الأحد 3 أبريل فريق التسبيح القبطي – قيادة ضياء صبري

- الأحد 10 أبريل فرقة الموسيقي العربية للتراث

- الجمعة 15 أبريل سهرة مع الفنانة مليحة.

- السبت 16 أبريل فرقة روائع النغم – ريم كمال

- الأربعاء 20 أبريل سهرات رمضانية – فرقة ونس

- الأحد 24 كلثوميات

- الجمعة 29 أبريل فرقة الموسيقي العربية للتراث

وتبدأ جميع السهرات الرمضانية في تمام الساعة 9 والنصف مساءً، عدا المسرح الصغير تبدأ الحفلات في تمام الساعة 9 مساءً.