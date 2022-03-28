أبوشقة: مواجهة الزيادة السكانية استحقاق دستوري.. ويجب تشكيل لجنة عليا لها

أكد النائب المستشار بهاء أبوشقة وكيل مجلس الشيوخ ان قضية الإزدياد السكاني قضية هامة ولابد أن ننظر إليها من عدة نواحى الأول أن مواجهتها تمثل استحقاقا دستوريا وفقا للمادة 41 من الدستور والتي أوصت بإلتزام الدولة بتحقيق التوازن بين معدلات النمو السكاني والموارد المتاحة، وتعظيم الاستثمار في الطاقة البشرية .

لجنة الصحة والسكان

وأضاف «أبو شقة» فى كلمته أمام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ حول تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصحة والسكان ومكتب لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي عن الدراسة المقدَّمة من النائبة سهير عبد السلام بشأن مشكلة الزيادة السكانية في مصر من حيث الحلول والمقترحات التي تدور حولها أنه كان يجب أن نكون أمام هذا التقرير والبحث والمناقشة الجادة والهادفة .

وأكد أن مصر ما كانت تستطيع أن تبنى المشروعات العملاقة وتدشين المشروع الوطنى الذى يتبناه الرئيس عبدالفتاح السيسى لبناء جمهورية جديدة دون استقرار أمنى وسياسى واقتصادى .

وأوضح «أبو شقة» أننا أمام مشكلة يعانى منها العالم أجمع وهي وجود فجوة كبيرة بسبب الزيادة السكانية، مشيرا إلى أن عدد السكان في مصر سيصل عام 2050 إلى 183 مليون نسمة.

الزيادة السكانية

وتابع «أبو شقة» أنه لابد من تشكيل لجنه على أعلى مستوي تجمع متخصصين من رجال الدين والاقتصاد والسياسة والصحة وغيرها من التخصصات لتدلوا بدلوها في التبصير بمشكلة الزيادة السكانية.

وشدد «أبو شقة» علي ضرورة ان يكون هناك حلول جذرية بإنشاء مجلس يترأسه رئيس الجمهورية للقضاء علي هذه الظاهره الخطيرة لأنه من غير المعقول أن تزيد أعداد السكان حوالي 3 مليون كل عام.