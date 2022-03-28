«البريد» تحذر من شركات الشحن والتوصيل غير المعتمدة من الهيئة

ظهرت في الآونة الأخيرة في السوق المصرية بعض الشركات التي تعمل دون ترخيص من الهيئة القومية للبريد، وتقدم خدمات التوصيل، وتستغل كلمات مشابهة للعلامة التجارية للبريد المصري، ما يترتب عليه تضرر العديد من المواطنين والشركات والمؤسسات.

وأوضحت الهيئة أنه ورد إليها العديد من الشكاوى، جراء التعامل مع هذه الشركات والتي ظن العديد من الجهات والمواطنين أنّها شركات مرخصة، أو تابعة للبريد المصري بسبب استخدامها عبارات وأسماء مرتبطة بالعلامة التجارية للبريد المصري.

وحذّرت هيئة البريد المصري من الشركات أو المؤسسات أو الأفراد إلى أن هذه الشركات لا تمت للهيئة القومية للبريد بأي صلة، وأن الإعلانات الكاذبة التي تروج لها تلك الشركات بأسماء مشابهة أو قريبة من العلامة التجارية للبريد المصري لا تمت للهيئة القومية للبريد بأي صلة.

البريد تنصح بالتأكد من هوية الشركات

ونصحت الهيئة القومية للبريد جميع المواطنين بضرورة التأكد من حصول أي شركة من شركات الشحن والتوصيل، على ترخيص سارٍ من الهيئة القومية للبريد قبل التعامل معها، علمًا بأنه جارٍ اتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الشركات لقيامها بتضليل المواطنين، والعمل في السوق المصرية دون ترخيص واستخدامها لعبارات وشعارات تخص العلامة التجارية للهيئة القومية للبريد، علاوة على تطبيق العقوبات الواردة بقانون 16 الخاص بنظام البريد في مصر، ومنها مصادرة الطرود البريدية بعهده هذه الشركات بالتنسيق مع الجهات المعنية.

لذا تهيب الهيئة القومية للبريد بجميع العملاء من الشركات والمؤسسات والافراد بضرورة عدم التعامل مع جميع الشركات غير المرخص لها وتجنب مخاطر التعامل معها.