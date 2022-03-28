تامر حسني يلتقط صورة مع معجب: «اللي يعرفه يبعتها له»

في لفتة إنسانية استجاب الفنان تامر حسني لرغبة أحد محبيه من كبار السن بالتقاط صورة هاتفية معه من هاتفه المحمول، ونشرها عبر خاصية «ستوري» بتطبيق «إنستجرام»، وذلك نظرا لنسيان الأخير لهاتفه وقتما التقى بالفنان الشاب.

تامر حسني يجبر بخاطر أحد جمهوره

وعلق تامر حسني على الصورة: «وأنا بصور الفيلم جه الراجل الطيب الجميل اللي جنبي ده طلب يتصور معايا، بس مكانش معاه التليفون، قلت له هصورك بتليفوني وهنزلها عندي وإن شاء الله هتوصلك».

وأضاف حسني: «أي حد يعرفه يوصلها له أمانة عليكم عشان وعدته، وأنا عارفكم ملوك الجدعنة، هو شغله في الشيخ زايد».

تامر حسني يواصل تصوير فيلم «بحبك»

ويواصل تامر حسني تصوير مشاهد فيلمه الجديد «بحبك» داخل أحد مواقع التصوير في القاهرة.

وتدور أحداث الفيلم في إطار رومانسي، وتشاركه البطولة الفنانة هنا الزاهد، هدى المفتي، حمدي الميرغني، شهد الشاطر، مدحت تيخة، عالية راشد وعدد آخر من الفنانين، وكوكبة من النجوم، وهو من تأليف وإخراج تامر حسني في أولى تجاربه الإخراجية.

تامر حسني يمزح مع الإعلامية رضوى الشربيني

وتصدر الفنان تامر حسني، تريند مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين بعد غنائه أغنية «سي السيد» أمام الإعلامية رضوى الشربيني خلال حضورهما حفل زفاف شام الذهبي ابنة أصالة.

وشارك «حسني» جمهوره بمقطع فيديو من حفل الزفاف خلال مزاحه مع رضوى الشربيني، قائلا: «في اللحظات دي باخد حق رجالة كتير»، وذلك من خلال حسابه الرسمي بموقع الصور والفيديوهات الشهير «إنستجرام».