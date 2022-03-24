التنمية المحلية تنظم ورشة عمل للتعريف بمنصة «أيادي مصر» في أسوان

نظمت وزارة التنمية المحلية، اليوم، ورشة عمل تعريفية وتدريبية بمحافظة أسوان حول منصة «أيادي مصر»، التي أطلقتها الوزارة في مارس 2021 بالتعاون مع برنامج الغذاء العالمي وشركة «إي أسواق مصر» بهدف التسويق للمنتجات التراثية والحرفية واليدوية التي تتميز بها المحافظات عبر المنصة.

وأكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، حرص الوزارة الدائم على خلق فرص عمل جديدة للمرأة والشباب وكل أفراد الأسرة بمختلف المحافظات، بما يسهم في النهوض بالمجتمع في قرى الريف والمدن المصرية، وذلك في إطار التكامل مع المبادرة التي تبناها الرئيس عبدالفتاح السيسي «حياة كريمة»، موضحًا أنّ الوزارة تدعم جهود تعزيز قدرات المرأة والشباب في كل محافظات مصر، وتبنّت مبادرتها لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية لهم وتدريب المنتجين، خصوصًا أنّ التسويق الإلكتروني لمنتجاتهم يتيح التفاعل المباشر مع العملاء بشكل أسرع وأسهل، ويأتى بنتائج كبيرة بالمقارنة بوسائل التسويق التقليدية.

«أيادي مصر» مواكبة للتسويق الإلكتروني

وأوضح شعراوي أنّ منصة «أيادي مصر» جاءت مواكبة لأهمية التسويق الإلكتروني في ظل التحول الرقمي الذي تدعمه الدولة المصرية في جميع القطاعات، ومع انتقال عمليات التسويق لمرحلة الرقمنة، أنشأت الوزارة منصة «أيادي مصر» كمنصة إلكترونية لتعزيز عملية التسويق للمنتجات التراثية والحرفية واليدوية بالمحافظات بما يتماشي مع روح العصر، وكذلك التغلب على العقبات التي تسببت فيها جائحة كورونا علي عملية التواصل بين المنتج والمستهلك.

وأشارإلى أنّه إضافة إلى تسويق المنتجات الخاصة بالمحافظات، تنفّذ الوزارة ورش عمل لتدريب الصناع والحرفيين على الارتقاء بمنتجاتهم، عبر تبني وسائل حديثة في التصميمات وجودة المنتجات، وتطويرها وابتكار أنواع جديدة من المنتجات التي تشكل التنوع والقيمة المضافة مع مراعاة معاييرالجودة الإنتاجية والتغليف، وكفاءة إيصال المنتج في أفضل صورة، وكيفية الإعلان عنه وتسويقه.

وأشار شعراوي إلى أنّ الوزارة تقوم بالإشراف العام على المشروع والتوجيه الاستراتيجي لسياساته، والتنسيق مع المحافظات من خلال تأسيس وحدة متابعة بكل محافظة، تحت متابعة وإشراف السادة المحافظين ونوابهم، وتقوم هذه الوحدات بتلقي وإعداد حصر المنتجات اليدوية بالمحافظات، وإعداد قوائم بها ونشرها على الموقع الإلكتروني بالتنسيق مع وحدة إدارة المشروع بالوزارة، وهو ما يضمن وجود قاعدة للبيانات خاصة بالقائمين على تلك الحرف.

دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات

وذكر شعراوى أنّ إطلاق منصة «أيادي مصر» لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية والتراثية، ساهم خلال الفترة الماضية في دعم المنتجات اليدوية للمرأة بالمحافظات لتمكينها اقتصاديًا، وتحسين ودعم القدرة التسويقية وزيادة فرص البيع والشراء والمساعدة في الوصول للأسواق، وخلق فرص عمل للشباب والمرأة والفتيات، مؤكدًا استمرار الوزارة في عقد ورش العمل التعريفية في المحافظات في ظل الأهمية الكبيرة للتسويق الإلكتروني، ودوره في دعم الاقتصاد الوطني.

من جهته، أطلق اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اليوم منصة «أيادى مصر» في المحافظة والتى أطلقتها وزارة التنمية المحلية كأول منصة إلكترونية لتسويق المنتجات اليدوية والحرفية محلياً ودولياً وذلك بحضور الدكتورة غادة أبوزيد نائب المحافظ وندى مهران ومريم سراج الدين منسقي المنصة الإلكترونية بوزارة التنمية المحلية ، وأميرة عرفة ممثلة وزارة الإتصالات وأيضا أسلام مأمون المدير التنفيذي لشركة «إي أسواق مصر»، بالإضافة إلى القيادات التنفيذية والشعبية ، علاوة على مشاركة عدد من المنتجين للحرف اليدوية.

وقدم اللواء أشرف عطية الشكر لوزارة التنمية المحلية بقيادة اللواء محمود شعراوي على فكرة إطلاق منصة أيادي مصر، مؤكدا دورها البناء في دعم الحرف اليدوية المنتشرة بالمحافظة من خلال زيادة فرص التسويق الإلكتروني لها.

كما أكد محافظ أسوان بأن ذلك يتواكب مع الجهود المبذولة للتمكين الاقتصادي للمرأة والشباب من خلال خلق معارض دائمة لتسويق المنتجات البيئية سواء فى السوق السياحي أو في المجمعات الحرفية الجديدة ببلانه، والرمادي قبلي ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، إضافة إلى مبادرة المحافظة «رائدات الأعمال المنزلية»، فضلاً عن التعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لدعم ورعاية المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر والتى تقودها أيضاً رائدات الأعمال ضمن مسابقة «أسوان تبتكر».