درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 29-3-2022 في مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، على جميع أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشرقية والغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت الأرصاد الجوية في بيان صادر عنها، أن الطقس سيكون مائلا للحرارة على جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، فى حين يصبح شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، حيث ترتفع درجات الحرارة اليوم ما بين 3-4 درجات، عن أمس الاثنين.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن هناك استمرار نشاط الرياح الحارة القادمة من صحراء الجزيرة العربية، والتي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وبشكل متقطع.

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء في مصر على النحو التالي:

توقعات طقس 72 ساعة مقبلة.. استمرار نشاط الرياح والأمطار

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع في درجات الحرارة، على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، وذلك لمدة أسبوع على الأقل، حيث يسود طقس مائل للحرارة على كل من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية والشرقية، وجنوب سيناء وشمال الصعيد، فيما يسود طقس شديد الحرارة على محافظات جنوب الصعيد، حيث تسجل درجات الحرارة العظمي ما بين 35-37 درجة خلال ساعات النهار.

في حين يسود طقس معتدل ومائل للبرودة أحيانا خلال ساعات الليل، خاصة على المحافظات الجنوبية، كما يسود طقس غائم جزئيا على محافظات شمال ووسط البلاد، وتقل فترات سطوع الشمس، فيما يسود طقس مشمس على شمال وجنوب الصعيد، واستمرار ظهور الشبورة المائية،على الطرق فى الصباح الباكر.

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 29 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 12.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 12.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الأربعاء 30 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 26 والصغرى 12.

- السواحل الشمالية الغربية: درجة الحرارة العظمى 23 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 18.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 29 والصغرى 14.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 36 والصغرى 16.

درجات الحرارة المتوقعة الخميس 31 مارس

- القاهرة الكبرى: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.

- الوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 28 والصغرى 13.

- السواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 25 والصغرى 14.

- جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 16.

- شمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 11.

- جنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 16.

حالة الطقس غدا الثلاثاء 29-3-2022 فى مصر

أكدت هيئة الارصاد الجوية، أن حالة الطقس اليوم سيكون مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة الكبري ومحافظات شمال الصعيد ومدن جنوب سيناء، بسبب وجود ارتفاع بنحو 3 درجات جديدة عن اليوم الاثنين.

وأضافت الهيئة العامة للارصاد الجوية، فى بيان صادر عنها منذ قليل، أن الطقس سيكون دافي على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، فى حين سيكون شديد الحرارة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، حيث تصل درجات الحرارة الى 35 درجة على محافظات جنوب الصعيد، و28 درجة على شمال الصعيد.

وأشارت الأرصاد إلى استمرار تكون الشبورة المائية، على الطرق المؤدية إلى مدن القناة ووسط سيناء والقاهرة الكبرى والسواحل الشمالية، ووجود نشاط للرياح الشمالية الشرقية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية.

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء 28-3-2022 فى مصر

تتوقع الهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الارتفاع فى درجات الحرارة، على جميع أنحاء الجمهورية اليوم الثلاثاء، حيث يسود طقس معتدل على السواحل الشرقية والغربية والمحافظات المطلة على البحر المتوسط.

وأضافت الأرصاد الجوية فى بيان صادر عنها، أن الطقس سيكون مائلا للحرارة على جنوب الوجه البحري، والقاهرة الكبرى، وجنوب سيناء، في حين يصبح شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، حيث ترتفع درجات الحرارة اليوم نحو 6 درجات، عن أمس الاثنين.

وأشارت الأرصاد الجوية إلى أن هناك استمرار نشاط الرياح الحارة القادمة من صحراء الجزيرة العربية، والتى قد تكون مثيرة للرمال والأتربة أحيانا، وبشكل متقطع.

جاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الثلاثاء فى مصر على النحو التالي:

القاهرة 25 13

الإسكندرية 22 12

وادي النطرون 23 11

طنطا 24 13

شبين الكوم 25 13

دمنهور 23 12

بلطيم 22 11

مطروح 20 10

السلوم 23 11

سيوة 24 09

بورسعيد 29 09

دمياط 20 12

الزقازيق 25-13

المنصورة 22 11

الإسماعيلية 25 11

السويس 25 12

العريش 23 12

رفح 22 11

رأس سدر 26 13

نخل 27 06

نويبع 28 15

طابا 26-14

كاترين 24 05

الطور 22 14

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 24 14

مرسى علم 26 15

الفيوم 24 10

بني سويف 26 15

المنيا 27 11

أسيوط 27 12

سوهاج 28 11

قنا 30 12

الأقصر 33 13

أسوان 34 14

إدفو 35 15

أبو سمبل 34 13

الوادي الجديد 33 14

شلاتين 31 15

أبو رماد 30 15

حلايب 28 16

رأس حدربة 27 17