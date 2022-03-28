حالة الطقس غدا الثلاثاء.. ارتفاع الحرارة مستمر وتحذيرات من تقلب مفاجئ

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن حالة الطقس غدا الثلاثاء، ستكون مائلة للحرارة على محافظات الوجه البحري ومدن القاهرة الكبرى، وجميع محافظات شمال الصعيد، ومدن جنوب سيناء، مرجعة أسباب هذا التغير إلى وجود ارتفاعات جديدة في الحرارة بنحو 3 درجات.

حالة الطقس غدا الثلاثاء

واصلت الأرصاد الجوية، رصد تفاصيل حالة الطقس غدا الثلاثاء، مؤكدة أن الطقس سيكون دافئا على السواحل الشمالية الشرقية والغربية ووسط سيناء، في حين يكون شديد الحرارة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، حيث تصل درجات الحرارة إلى 35 درجة على محافظات جنوب الصعيد، و28 درجة على شمال الصعيد، وذلك فى حالة الطقس غدا الثلاثاء.

وأكدت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بهيئة الأرصاد، أن هذه الحالة من عدم الاستقرار في درجات الحرارة، من سمات فصل الربيع في تلك الفترة، بالإضافة إلى تعرض البلاد لكتلة هوائية حارة، قادمة من صحراء الجزيرة العربية، يصاحبها رياح جنوبية شرقية، مع زيادة فترات سطوح الشمس خلال ساعات النهار، مما يزيد من الإحساس بارتفاع درجات الحرارة، خاصة مع تقدم ساعات النهار.

تقلب مفاجئ في الطقس

وأشارت منار لـ«الوطن»، إلى أنه مع بداية ساعات المساء غدا، يحدث تقلبا مفاجئا، إذ يسود طقس مائل للبرودة، ويصبح شديد البرودة على كل أنحاء الجمهورية، في ساعات الليل المتاخرة، ويستمر حتى الساعات الأولى من الصباح، مع استمرار تكون الشبورة المائية على الطرق الصحراوية والطرق القريبة من المسطحات الزراعية والمائية فى الرابعة فجرا، وتستمر حتى سطوع الشمس في الثامنة صباحا، لكنها لا تؤثر على الرؤية الأفقية.

درجات الحرارة المتوقعة غدا

أضافت منار غانم، أن حالة الطقس غدا الثلاثاء، ستشهد درجات الحرارة بواقع 26 درجة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، و28 درجة على مدن ومحافظات شمال الصعيد، وتصل إلى 35 درجة على مدن ومحافظات جنوب الصعيد، مشيرة إلى أن درجات الحرارة، سوف تظل في ارتفاع عن معدلاتها ما بين 3-4 درجات، حتى بداية الأسبوع المقبل، والأيام الأولى من شهر رمضان.