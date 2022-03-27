حالة الطقس غدا الاثنين 28-3-2022 في مصر.. دافئ نهارا شديد البرودة ليلا

ارتفاع جديد في درجات الحرارة، تشهده حالة الطقس غدًا الاثنين، وذلك بسبب تأثر البلاد بمنخفض حار قادم من جنوب شرق البلاد، يعمل على ارتفاع درجات الحرارة على جميع أنحاء الجمهورية، حسب ما كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، في بيانها اليومي بشأن حالة الطقس.

حالة الطقس غدًا

وأضافت الهيئة العامة للأرصاد الجوية أنّ الطقس سيكون دافئًا خلال ساعات النهار على الوجه البحري والقاهرة، معتدلًا على السواحل الشمالية، مائلًا للحرارة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، مع استمرار نشاط الرياح الشمالية الشرقية على جميع مدن ومحافظات الجمهورية، مع زيادة فترات سطوع الشمس، ما يزيد الإحساس بارتفاع درجات الحرارة خلال ساعات النهار، في حين يصبح شديدة البرودة ليلًا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية إلى استمرار تكون الشبورة المائية في ساعات الفجر، وتستمر على جميع الطرق المفتوحة حتى الثامنة صباحًا.

درجات الحرارة

جاءت درجات الحرارة المتوقعة غدًا الاثنين في مصر على النحو التالي:

القاهرة 23 12

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 23 11

طنطا 23 11

شبين الكوم 23 11

دمنهور 23 12

بلطيم 21 11

مطروح 19 12

السلوم 19 09

سيوة 24 09

بورسعيد 20 13

دمياط 18 11

الزقازيق 23 10

المنصورة 22 11

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 11

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 13

نخل 20 06

نويبع 23 14

طابا 21 13

كاترين 16 04

الطور 22 14

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 26 14

مرسى علم 26 15

الفيوم 24 10

بني سويف 25 09

المنيا 26 09

أسيوط 26 09

سوهاج 27 09

قنا 29 10

الأقصر 32 11

أسوان 33 12

إدفو 33 11

أبو سمبل 32 11

الوادي الجديد 32 11

شلاتين 32 12

أبو رماد 28 14

حلايب 30 13

رأس حدربة 24 14