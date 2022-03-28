«الأرصاد»: ارتفاع شديد في درجات الحرارة أول أيام رمضان.. تصل إلى 37

أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن الارتفاع التدريجي في درجات الحرارة مستمر حتى بداية الأسبوع المقبل، والعظمى في القاهرة ستصل إلى 28 درجة، في حين تصل في محافظات جنوب الصعيد لـ35 درجة.

درجة الحرارة تصل إلى 37 درجة

وقالت الدكتورة منار غانم، عضو المكتب الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن البلاد ستشهد خلال الأيام المقبلة مزيدًا من الارتفاع في درجات الحرارة، وستتراوح في الأيام الأولى من شهر رمضان، على القاهرة الكبرى، بين 33 - 34 درجة، ومن 36 -37 درجة على محافظات شمال وجنوب الصعيد، وذلك نتيجة تعرض البلاد لمنخفض جوي حار قادم من صحراء الجزيرة العربية، يصاحبه رياح شمالية شرقية، مؤكدًا أن البلاد ستعاني من هذا المنخفض حتى منتصف الأسبوع المقبل على الأقل.

وأضافت «غانم»، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن البلاد حاليا تمر بفصل الربيع، الذي يشهد الكثير من التقلبات الجوية وتفاوت في درجات الحرارة بين الانخفاض والارتفاع، وذلك حتى بداية فصل الصيف.

وتوقعت عضو المكتب الإعلامي بهيئة الأرصاد الجوية، أن تشهد البلاد خلال الأسابيع المقبلة، نشاطًا للرياح الموسمية المثيرة للرمال والأتربة، واستمرار سقوط الأمطار، خاصة على المحافظات الجنوبية للبلاد، مع استمرار درجات الحرارة حول معدلاتها الطبيعية لفصل الربيع.

درجات الحرارة

وجاءت درجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين في مصر على النحو التالي:

القاهرة 23 12

الإسكندرية 21 12

وادي النطرون 23 11

طنطا 23 11

شبين الكوم 23 11

دمنهور 23 12

بلطيم 21 11

مطروح 19 12

السلوم 19 09

سيوة 24 09

بورسعيد 20 13

دمياط 18 11

الزقازيق 23-10

المنصورة 22 11

الإسماعيلية 23 11

السويس 22 11

العريش 20 10

رفح 19 09

رأس سدر 22 13

نخل 20 06

نويبع 23 14

طابا 21-13

كاترين 16 04

الطور 22 14

شرم الشيخ 26 15

الغردقة 26 14

مرسى علم 26 15

الفيوم 24 10

بني سويف 25 09

المنيا 26 09

أسيوط 26 09

سوهاج 27 09

قنا 29 10

الأقصر 32 11

أسوان 33 12

إدفو 33 11

أبو سمبل 32 11

الوادي الجديد 32 11

شلاتين 32 12

أبو رماد 28 14

حلايب 30 13

رأس حدربة 24 14