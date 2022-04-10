على قديمه.. نجاة الصغيرة تكشف سر قلة أغانيها: يهمني أعمالي تكون خالدة

ذاع صيتها بصوتها المميز وتمثيلها الهاديء، ورغم تألقها المبهر إلا أن الفنانة نجاة الصغيرة كانت قليلا ما تظهر في البرامج الإذاعية والإعلامية، ولكن في لقاء نادر لها مع المذيعة سلوى حجازي ببرنامج «لقاء المشاهير»، من إخراج سميحة الغنيمي، تحدثت الفنانة عن حياتها وأنها تواجه الوحده بقضاء الوقت مع ابنه «وليد» والذي لم تنجب غيره.

نجاة صغيرة: بدأت أغني من سن 5 سنوات

وخلال اللقاء تطرقت الفنانة نجاة الصغيرة، إلى الحديث عن أسرتها في منزل والدها قبل زواجها، حيث كان لها 8 أشقاء، موضحة أنها بدأت الغناء من سن 5 سنوات خلال الحفل السنوي لمعهد الموسيقى، وغنت لأم كلثوم وكانت تحفظ قصائد وأغاني طويلة بسرعة كبيرة: «أخواتي كانو بيغنوا معايا، خاصة أننا من أسرة فنية وكنا ذو حس فني عالي للغاية».

نجاة الصغيرة تكشف سر تقديمها أغاني قليلة

وأكدت «نجاة» أن الملحنين لهم دورا كبيرا في حياتها الفنية، فكل لحن غنته ترك أثرا في حياتها، والملحنان كمال الطويل، بليغ حمدي بالإضافة إلى والموسيقار محمد عبدالوهاب، أضافوا لشخصيتها أشياء جمالية، موضحة أن ندرة أغانيها وإصدارها لأغنية أو اثنين فقط ترجع إلى احترامها للمسرح الذي تعتبره حياتها، إذ أن المسرح يتطلب تقديم فنا جديدا ومتقنا، وذلك يستغرق وقتا ومجهودا كبيرا: «ميهمنيش إني أغني في السنة أكتر من مرتين أو 3 وميهمنيش غير إني أعمل أعمال خالدة، ولكن نفسي أغني 10 أغاني بس بإتقان، وكلام يكون كويس وينفع يتغنى، والملحن علشان يندمج مع أغنية وكلماتها بياخد وقت».

وتابعت الفنانة خلال حديثها في البرنامج، أن على كل فنان أن يمر بتجارب مميزة تترك بصمة بداخله، وميزة الفنان أن حساسيته زائدة عن الطبيعي، وأن الأغاني الإذاعية مدتها صغيرة أما التليفزيونية المصورة مدتها أطول لأنها تعتمد على الصورة وبالتالي لابد أن يكون إخراجها جيدا ومعبرا.