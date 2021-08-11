نجاة الصغيرة.. دخلت الفن بـ«هدية» و«جفت الدموع» لاعتزلها السينما

83 عامًا هى عمر نجاة الصغيرة، أبرز نجمات زمن الفن الجميل، التي ولدت في مثل هذا اليوم 11 أغسطس عام 1938، وزينّت بحنجرتها الذهبية سجل الفن بإرثِِ هائل من الأغنيات المميزة التي حملت بصمات كبار الشعراء والملحنين منهم: محمد عبدالوهاب، كمال الطويل، محمد الموجي، محمود الشريف، ومأمون الشناوي، نزار قباني، كامل الشناوي، مرسي جميل عزيز.

تقف أمام الكاميرات في سن التاسعة

على شاشة السينما كانت مشاركة نجاة الصغيرة محدودة للغاية رغم تألقها الفني، حيث وقفت أمام كاميرات التصوير وهى في سن صغيرة لم تكمل حينها السنوات العشر من عمرها من خلال فيلم «هدية» عام 1947، وفي الثلاثينيات من عمرها اعتزلت السينما نهائيًا بأخر أفلامها «وجفت الدموع» عام 1975.

«وجفت الدموع» أخر أفلام نجاة الصغيرة أمام محمود ياسين

وخلال هذه الفترة مابين الحضور الفني والاختفاء التي قدرت بنحو 28 عامًا، قدمت الفنانة نجاة الصغيرة، ما يقرب من 10 أفلام مع بعض فرسان الفن، بخلاف فيلم واحد شاركت فيه بالغناء فقط وهو«القاهرة في الليل».

أبرز الأفلام التي قدمتها نجاة الصغيرة

وفي عيد ميلادها الـ83 تستعرض «الوطن» أبرز الأفلام التي قدمتها الفنانة نجاة الصغيرة من السطور التالية:

هدية

عام 1947 ظهرت الفنانة نجاة الصغيرة في طفولتها بأول أفلامها السينمائية من خلال فيلم «هدية» للمخرج محمود ذوالفقار، ومشاركة عزيز أمير، محمود شكوكو، فردوس محمد، وعلى «أفيش» الفيلم احتضن محمود ذوالفقار وعزيزة أمير الطفلة الصغيرة وبجوارهما عبارة «غناء معجزة الجيل الجديد نجاة الصغيرة».

الكل يغني

وفي نفس العام 1947 اختار المخرج عزالدين ذوالفقار، الطفلة نجاة الصغيرة للمشاركة في فيلم «الكل يغني» مع كاميليا، نجاة علي، إسماعيل ياسين، محمد سلمان، قصة محمد مصطفى المنفلوطي، سيناريو وحوار عبدالعزيز سلام.

محسوب العائلة

عام 1950 ظهرت الطفلة نجاة الصغيرة في فيلم «محسوب العائلة» مع تحية كاريوكا، إسماعيل ياسين، محمود المليجي، إخراج عبدالفتاح حسن، سيناريو وحوار منى.

بنت البلد

عام 1954 ظهرت مع المخرج حسن الصيفي، حيث شاركت الفنانة نجاة الصغيرة في فيلم «بنت البلد» أمام إسماعيل ياسين، الراقصة كيتي، السيد بدير.

غريبة

عام 1958 تعرف الجمهور أكثر على الفنانة نجاة الصغيرة من خلال فيلم «غريبة» والتي قدمت خلاله عدد من الأغنيات الناجحة منها: «غريبة منسية عايشة لوحديا»، و«بان عليّ حبه من أول ما بان»، وشاركها البطولة أحمد مظهر، أحمد رمزي، سيناريو وحوار السيد بدير، إخراج أحمد بدرخان.

الشموع السوداء

عام 1962 قدمت نجاة الصغيرة مع المخرج عزالدين ذوالفقار فيلم «الشموع السوداء» أمام صالح سليم، أمينة رزق، فؤاد المهندس، وقدمت عدد من الأغنيات منها «لا تكذبي»، سيناريو وحوار ضياء الدين بيبرس.

شاطئ المرح

عام 1967 شاركت نجاة الصغيرة في فيلم «شاطئ المرح» أمام حسن يوسف، يوسف فخرالدين، عبدالمنعم مدبولي، ثلاثي أضواء المسرح «سمير غانم، الضيف أحمد، جورج سيدهم»، سيناريو وحوار عدلي المولد وعبدالفتاح السيد، إخراج حسام الدين مصطفى، وقدمت خلال الفيلم عدد من الأغنيات منها «آه لوتعرف ياحبيب قلبي».

7 أيام في الجنة

عام 1968 شاركت نجاة الصغيرة في فيلم «7 أيام في الجنة» مع حسن يوسف، يوسف فخرالدين، أمين الهنيدي، عادل إمام، سيناريو وحوار محمد مصطفى سامي وعلي الزرقاني، إخراج فطين عبدالوهاب، وقدمت عدد من الأغنيات بالفيلم منها «دوارين في الشوارع» و«إلا إنت».

ابنتي العزيزة

عام 1971 قدمت نجاة الصغيرة فيلم «ابنتي العزيزة» مع رشدي أباظة، عمر خورشيد، إخراج حلمي رفلة، تأليف محمد أبو يوسف، وقدمت عدد من الأغنيات منها «أما براوة»، «حبايبنا».

جفت الدموع

عام 1975 قدمت نجاة الصغيرة أخر أفلامها «جفت الدموع» مع محمود ياسين، يوسف شعبان، عبدالمنعم إبراهيم، إخراج حلمي رفلة، وقدمت عدد من الأغنيات منها «حمدالله ع السلامة يا أبو أجمل ابتسامة».