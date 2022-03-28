«شكاوى المرأة» ينجح في تعيين سيدة وصية على أبناء شقيقتها المتوفية

نجح فريق عمل الولاية على المال بمكتب شكاوى المجلس القومي للمرأة، في اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة نحو حصول سيدة على قرار بتعيينها وصية على أبناء شقيقتها المتوفية، حيث كانت الوصاية من قبل للأخ الأكبر والذي أساء إدارة الأموال.

يأتي ذلك في إطار جهود المجلس القومي للمرأة للتغلب على الإشكاليات المتعلقة بمسائل الولاية على المال.

سلب الوصاية من الأخ ومنحها إلى الخالة

كانت قد تقدمت الخالة باستغاثة إلى مكتب الشكاوى لحماية أموال أبناء شقيقتها المتوفية القصر، وتدخل المكتب بمخاطبة النيابة العامة، ونتج عن ذلك قرار النيابة العامة بسلب الوصاية من الأخ ومنحها إلى الخالة.

نص المادة 20 من قانون الولاية

وبحسب المادة 20 من قانون الولاية على المال 119 لسنة 1952، إذا أصبحت أموال القاصر في خطر بسبب سوء تصرف الولي أو لأي سبب آخر فللمحكمة أن تسلب ولايته أو تحد منها.