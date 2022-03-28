«التضامن»: نتابع المشروعات متناهية الصغر من خلال المنظومة الإلكترونية

أعلنت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعي، توقيع بروتوكول تعاون مع جمعية تحسين أوضاع المرأة والطفلة، اليوم، في مقر الوزارة؛ لتقديم تسهيلات عدة للمرأة البسيطة، مع الأخذ في الاعتبار حماية الأموال العامة وترشيدها وتوجيهها في الطريق السليم إلى جانب تقديم خدمات للطفولة.

تخصيص 42 مليون جنيه لمدارس المجتمع

وقالت القباج إنّ البروتوكول تبلغ قيمته 80 مليون جنيه، منها 42 مليون جنيه مخصصة لمدارس المجتمع، و20 مليون جنيه مخصصة للمشروعات متناهية الصغر، و17.5 مليون جنيه مخصص لتطوير الحضانات.

التركيز على المشروعات الزراعية والحيوانية والبيئية

وأضافت وزيرة التضامن الاجتماعي، أنّ الجزء الخاص بالمشروعات يتم أخذ منحى زراعي وحيواني وبيئي، بما يتواءم مع خطة مصر نحو التنمية المستدامة، وتعزيز المشروعات الغذائية، بما يدعم تغذية الطفل وكذلك المرأة، إضافة إلى مشروعات الإنتاج الحيواني، والحرف التراثية.

متابعة المشروعات متناهية الصغر من خلال المنظومة الإلكترونية

وأشارت القباج، إلى أنّه من خلال التعاون مع المجتمع المدنى، سيؤتي بثماره وستكون المشروعات لها أثر طيب في حياة الأسر، مشيرة إلى أنه سيتم متابعة هذه المشروعات من خلال المنظومة الإلكترونية لمتابعة المشروعات متناهية الصغر، مشيرة إلى أنّه سيتم توقيع بروتوكول مع هيئة الرقابة المالية، قريبًا لتنسيق عمل الجمعيات العاملة في مجال الإقراض متناهي الصغر.

وأوضحت وزيرة التضامن الاجتماعي، أن الوزارة تبني نهجاً صريحاً لتنمية الأسرة للاستثمار في البشر، مشيرة إلى أن برنامج «تكافل وكرامة» منذ بدايته جعل الحصول على الدعم مشروطاً بتعليم وصحة الأطفال وكذلك بالصحة الإنجابية للأمهات، مؤكدة أن نسبة السيدات المستفيدات من «تكافل وكرامة» 74% من إجمالي المستفيدين، وأنّه تم اقتصار الدعم على طفلين كحد أقصى في كل أسرة.