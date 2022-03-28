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عاجل .. وصول جثمان عهدي صادق للكنيسة الإنجيلية بالتجمع الخامس

كتب:

أبانوب رجائي
04:26 م | الإثنين 28 مارس 2022
الفنان الراحل عهدي صادق

الفنان الراحل عهدي صادق

وصل منذ قليل جثمان الفنان عهدي صادق الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم عن عمر ناهز الـ72 عامًا، إلى الكنيسة الإنجيلية بالتجمع الخامس من أجل صلاة الجنازة عليه.

جنازة الفنان عهدي صادق

وحرص الفنان محمود حميدة ليكون أول الحضور لجنازة الفنان الراحل، لتقديم واجب العزاء، والفنانة سلوى محمد علي، كما شهدت الجنازة انهيار ابنته منذ وصول جثمانه.

وفاة عهدي صادق

توفي الفنان عهدي صادق صباح اليوم في أحد المستشفيات بعد تدهور حالته الصحية الفترة الماضية، وأعلنت نقابة المهن التمثيلية خبر الوفاة، كما حرص عدد من نجوم على نعيه وتقديم العزاء لأسرته.

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