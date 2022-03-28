بعد 8 سنوات انكسار.. صداقة عهدي صادق وسعيد صالح يعيدها الموت مجددا

رحل عن عالمنا، صباح اليوم الإثنين، الفنان القدير عهدي صادق عن عمر يناهز الـ 72، بعد صراعه مع المرض ودخوله إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات.

البداية الفنية للفنان عهدي صادق

ولد عهدي صادق يوم 16 نوفمبر 1950، وتخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية وبدأ حياته الفنية في أواخر السبعينات، وكانت أول مشاركة فنية له في مسرحية «القاهرة في ألف عام» مع سعيد صالح عام 1969.

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وعلى الرغم من أنه لم يشارك في أدوار بطولة مطلقة خلال مشواره الفني إلا أنه كان له العديد من الأدوار البارزة والمؤثرة التي يتفاعل معها الجمهور، إذ أنه شارك في نحو 240 عملا فنيا، من أبرزها: أرابيسك، الشوارع الخلفية، رأفت الهجان، حلم الجنوبي، الشهد والدموع، أم كلثوم، زيزينيا، بوابة الحلواني، جسر الخطر، الرجل الأخر، فارس بلا جواد.

علاقة صداقة قوية مع سعيد صالح

جمعت بين عهدي صادق وسعيد صالح علاقة صداقة قوية استمرت لنحو 50 عاما، حتى وفاة «صالح» في عام 2014، وقال «صادق»، في تصريح تلفزيوني سابق، إن من قوة العلاقة بينهما كان يدعوه البعض عهدي صالح، مشيرا إلى أن حياته ارتبكت بعد وفاته إذ أنهما كانا يقضيان أغلب جلساتهما في مكتب «سعيد» بالمهندسين لمدة 20 عاما.

وتابع: «كنا مع بعض ليلا ونهارا، جوه الشغل وبره الشغل، كان إنسانا مخلصا وكريما، وكنت ألجأ له في الأزمات، ولما كنت اتزنق في فلوس كنت بلجأ له»، مؤكدا أنه تأثر بشدة بعد رحيله ولم يتركه حتى لحظة تشييع جثمانه، وكان بجواره على الرغم من غياب الوسط الفني عن جنازته التي أقيمت وقتها في المنوفية.