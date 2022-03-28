أمريكا تعتزم تزويد الأوكرانيين بمنظومة الدفاع الروسية S300

قال مسؤول في وزارة الدفاع الأميركية، اليوم الاثنين، إنّ واشنطن تناقش مع حلفائها تزويد الأوكرانيين بمنظومة الدفاع الجوية الروسية S300، مشيرا إلى أن الولايات المتحدة تزود الأوكرانيين بالأسلحة التي يستطيعون استخدامها.

إرسال 6 طائرات حربية إلى ألمانيا

وأكد المصدر، أنّه يتم إرسال 6 طائرات حربية إلى ألمانيا مع 240 فردًا من الجيش الأمريكي، ولن يتم استخدام هذه الطائرات لمهاجمة القوات الروسية في أوكرانيا، وفقا لما نقله موقع سكاي نيوز عربية.

الشهر الثاني للحرب الروسية الأوكرانية

وتدخل الحرب الروسية الأوكرانية شهرها الثاني منذ إعلان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، شن حملة عسكرية موسعة على أوكرانيا لحماية إقليم دونباس الانفصالي من طرف واحد شرقي البلاد، وتسببت الحرب في تشريد ملايين الأوكرانيين ولجوئهم إلى الدول المجاورة.