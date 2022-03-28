لطفي بوشناق وأحمد سعد ومحمد عساف يشاركون في أوبريت «لفلسطين نغني»

انتهى عدد كبير من الفنانين العرب، من تسجيل أوبريت غنائي خاص لدولة فلسطين، من إنتاج جمعية الثقافة والفكر الحر، من أجل عرضه في الثامن والعشرين من شهر مارس الجاري، في ذكرى يوم الأرض.

أحمد سعد يمثل مصر في الأوبريت

الأوبريت بعنوان «لفلسطين نغني»، ويشارك فيه الفنان التونسي الكبير لطفي بوشناق، والفنان الفلسطيني محمد عساف، والفنان أحمد سعد، وعدد من الفنانين الصاعدين، أمثال عماد حسن وآية خلف، ومهند خلف ووائل اليازجي وعبد المجيد عريقات ومحمد عكيلة ومحمد الديري.

الأوبريت في احتفالية ذكري يوم الأرض

الأوبريت من كلمات الشاعر منيف الرموني، ألحان وائل اليازجي، تأليف وتوزيع موسيقى فهمي السقا، من إخراج محمد جمعة عوض وعصام بسام جودة، وشارك فى وترياته مجد جريدة، أما المكساج كان لمحمود عمار.

كان الفنان أحمد سعد، روج لأغنية جديدة عبر حسابه بموقع الفيديوهات والصور «إنستجرام»، بعنوان «عاشق نبينا»؛ بمناسبة شهر رمضان المبارك، وذلك عبر قناته على اليوتيوب وعلق عليه: «بمناسبة شهر رمضان الكريم.. دلوقتي على يوتيوب دعاء عاشق نبينا».

يذكر أن أحمد سعد، كان طرح منذ أيام، إحدى اغنيات ألبومه الجديد وسع وسع، وهي، أغنية «النفسية»، من كلمات صلاح مندي، وألحان تامر كروان، وتوزيع طه الحكيم، وميكس وماستر هاني محروس، ومن المقرر ان يستكمل اغنيات الألبوم خلال الاسابيع المقبلة.