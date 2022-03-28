«الوطن» تتحول لكتيبة خير وتشارك «مصر الخير» في تعبئة كراتين «إفطار صائم»

شاركت جريدة «الوطن»، اليوم الاثنين، في تعبئة كراتين حملة «إفطار صائم» لمؤسسة مصر الخير، والتي أطلقتها المؤسسة للسنة العاشرة على التوالي من أجل توزيع أكبر أسطول من المساعدات الغذائية على الأسر المستحقة والأولى بالرعاية؛ لتوفير احتياجاتهم خلال شهر رمضان المبارك 2022.

«الوطن» تشارك في تعبئة كراتين الخير ضمن «إفطار صائم»

وشارك الدكتور محمود مسلم رئيس تحرير جريدة الوطن، وعدد من صحفيي الجريدة، في تعبئة محتويات الكراتين المقرر توزيعها على الأسر المستحقة من ذوي الاحتياجات الخاصة والمسنين، فيما توفر مؤسسة مصر الخير أيضا «كارت الخير» بقيمة 200 جنيه للأسر الأكثر احتياجًا؛ لاختيار السلع من فروع المجمعات الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية.

كما أثنى الدكتور محمود مسلم، على «سند العائلة» من مؤسسة مصر الخير، والذي يبلغ قيمته 1200 جنيه، مؤكدًا أن فكرة تسليم «سند العائلة» للمستحقين والأرامل والمطلقات توفر لهم «حياة كريمة» من أجل شراء احتياجاتهم من السلع الأساسية طوال شهر رمضان.

وأشاد الدكتور محمود مسلم، بجودة المنتجات التي وفرتها مؤسسة «مصر الخير» ضمن محتويات الكرتونة الرمضانية، ونوّه بفكرة «كارت الخير» والذي يتيح للأسر المستحقة اختيار احتياجاتهم بأنفسهم من السلع المتوافرة في المجمعات الاستهلاكية.

وتوفر مؤسسة مصر الخير من خلال حملة «إفطار صائم» احتياجات الأسر الأولى بالرعاية بشكل يحفظ لها خصوصيتها وحريتها في اختيار ما يناسبها، من خلال «كرتونة رمضان»، والتي تحتوي على مواد غذائية تزن 12 كيلوجرامًا من المواد الجافة، حيث تحتوي الكرتونة على التالي:

محتويات كرتونة رمضان من حملة «إفطار صائم» بمؤسسة مصر الخير

- 3 أكياس مكرونة وزن الكيس كيلوجراما.

- 3 أكياس أرز وزن الكيس كيلو جراما.

- 2 كيس سكر وزن الكيس كيو جراما.

- كيس شعرية.

- كيس لسان عصفور.

- كيس لوبيا.

- برطمان صلصة.

- 2 باكو شاي.

- علبة بلح.

- كيس مسلى صناعي.

- كيس ملح.

فيما أثنى معتز محمد، مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمؤسسة مصر الخير، على استقبال ومشاركة جريدة الوطن في تعبئة كراتين حملة إفطار صائم، مؤكدًا أنه طوال التسع سنوات الماضية كانت جريدة الوطن من أكبر الداعمين الإعلاميين للمؤسسة في جميع أنشطتها الخيرية.

وتوجه مدير إدارة الإعلام والعلاقات العامة بمؤسسة مصر الخير، بالشكر لرئيس تحرير جريدة الوطن على اهتمام الجريدة المتواصل في دعم الحملات المجتمعية والخيرية التي تطلقها المؤسسة على مدار العام.