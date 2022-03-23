«مصر الخير» تبدأ تجهيز 60 ألف وجبة إفطار وسحور لتوزيعها بقرى الفيوم

أعلنت مؤسسة «مصر الخير» أنّها بصدد الاستعداد لشهر رمضان الكريم في محافظة الفيوم، من خلال تجهيز 15 ألف وجبة إفطار، مع أول أيام الشهر الفضيل، و45 ألف وجبة سحور، بدءاً من آخر يوم في شهر شعبان، إضافة إلى 10 آلاف كرتونة مواد غذائية، و10 آلاف كارت مشتريات مواد غذائية بقيمة 200 جنية، و500 «سند عيلة» لكفالة أسرة غذائياً ومادياً لمدة شهر، بقيمة 1200 جنيه للأسرة الواحدة، فضلاً عن 30 ألف شنطة زكاة للفطر، و250 قسيمة مشتريات لملابس العيد.

حفل ختام أنشطة «مصر الخير» بالفيوم

جاء ذلك خلال حفل ختام أنشطة مؤسسة «مصر الخير»، اليوم الأربعاء، بحضور الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الفيوم، ونائبه الدكتور محمد عماد، والدكتور محمد التوني، معاون المحافظ، وإيمان زكي، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور حاتم جمال، وكيل وزارة الصحة بالفيوم، والدكتور خالد فصيح، العضو المنتدب لمؤسسة «مصر الخير»، وأحمد صلاح، رئيس قطاع التنفيذ بالمؤسسة، ووليد قطب، مدير مكتب مؤسسة «مصر الخير» بالفيوم.

تعاون مثمر مع الجهات الحكومية

وخلال كلمته، رحب محافظ الفيوم بالحضور، مُقدماً لهم التهنئة بعيد الفيوم القومي، واقتراب شهر رمضان الفضيل، مُعرباً عن سعادته بمشاركتهم الحفل الذي يعبرون من خلاله عن تعاونهم البناء والمثمر مع الجهات الحكومية، مما يُعد مؤشراً إيجابياً للشراكة بين القطاع الحكومي من جانب، والجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني من جانب آخر، في المجالين الخدمي والتنموي.

«الأنصاري» يُشيد بجهود «مصر الخير»

وأشاد المحافظ بجهود مؤسسة «مصر الخير»، مقدماً شكره وتقديره لمسؤليها لدعمهم الدائم للفئات الأكثر احتياجاً من أبناء المحافظة في شتى المراكز والقرى، لافتاً إلى أنّ التعاون والشراكة مع الجمعيات والمؤسسات الأهلية، يهدف لخدمة المواطنين في المقام الأول، وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، خاصةً في القرى النائية بمختلف مراكز الفيوم.

تسليم مساعدات للأسر الأولى بالرعاية

ومن جهته، أوضح مدير مكتب مؤسسة «مصر الخير» بالفيوم أنّ المؤسسة استهدفت خلال العام الماضي تسليم العديد من المساعدات للأسر الأولى بالرعاية في القرى الأكثر احتياجاً، شملت قروض ميسرة، وسندات مالية، وشنط زكاة غذائية، وتسقيف منازل، وملابس، وخدمات لمستلزمات المنازل، وأجهزة كهربائية للعرائس، وسداد مصروفات دراسية، وهدم وبناء منازل بالقرى، وتوصيل وصلات مياه للمنازل، وقوافل طبية، وشراء 2 ماكينة غسيل كلوي، وإجراء عمليات لعدد من الحالات.

تكريم محافظ الفيوم ووكيل التضامن

وفي نهاية الاحتفال، قام ممثلو مؤسسة «مصر الخير» بتسليم درع المؤسسة إلى محافظ الفيوم، وإلى وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، تقديراً لدورهما البناء في العمل على التنسيق بين المؤسسة والجهات الحكومية.