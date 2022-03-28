بدء عزاء رجائي عطية بحضور عدد من المحامين والشخصيات العامة «صور»

بدأ منذ قليل عزاء رجائي عطية نقيب المحامين، داخل قصر ميدان الدوبارة بجوار مسجد عمر مكرم، بوسط البلد، ويحي العزاء الشيخ أحمد نعينع قارئ الرؤساء.

عزاء رجائي عطية

وَتوافد عدد كبير من المحامين بعد بدء عزاء رجائي عطية نقيب المحامين.

ونقل مقر عزاء رجائي عطية نقيب المحامين إلى سرادق بجوار مسجد عمر مكرم بدلا من انعقاده داخل إحدى القاعات الملحقة بالمسجد كما هو مقرر.

وحضر منذ قليل، فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، لعزاء نقيب المحامين رجائي عطية وسط حشود من المحامين.

وينتظر عدد كبير من المحامين استكمال الفراشة واتمام السرادق لاستقبال المعزين من المحامين والشخصيات العامة.

وفاة رجائي عطية

ورحل عن عالمنا، رجائي عطية نقيب المحامين، السبت الماضي، خلال مرافعته بالمحكمة، بعد تعرضه لأزمة صحية على إثرها أغمى عليه، ولفظ أنفاسه الأخيرة.

وشيعت جنازة رجائي عطية نقيب المحامين عقب صلاة العصر السبت الماضي، من مسجد عمر مكرم، وتم نقل الجثمان إلى مثواه الأخير في مقابر الأسرة في مدينة 6 أكتوبر.