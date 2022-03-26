تفاصيل وفاة رجائي عطية.. «سقط مغشيا عليه أمام المصعد داخل المحكمة»

قدّم محمد أحمد نجيب، عضو مجلس النقابة العامة للمحامين، خالص التعازي لكل محامي مصر، في وفاة نقيب المحامين رجائي عطية، الذي وفاته المنية اليوم السبت أثناء قيامه بأداء واجبه في ساحة المحكمة دفاعًا عن عدد من زملائه المحامين.

وقال «نجيب» أن الدولة المصرية خسرت قيمة وقامة كبيرة في كل شيء سواء في مهنة المحاماة أو الأدب أو الأخلاقيات أو التواضع، وذلك خلال مداخلة هاتفية في برنامج «التاسعة»، الذي يُقدمه الإعلامي يوسف الحسيني ويعرض على «التليفزيون المصري».

مصر فقدت شخصية عظيمة خدمت كل المحامين

وأضاف «نجيب»، أن مصر فقدت شخصية عظيمة «كان قيمة وقامة، وخدم المحامين، رجائي عطية توفاه الله شهيدا، وكان في محراب العدالة يدافع عن 8 محامين، كما أن وكيل أول النقابة سيقوم بمهام نقيب المحامين حتى إجراء انتخابات جديدة وفقا لقانون المحاماة»، متابعا «رحم الله الفقيد وربنا يرحمنا ويصبر كل مصر وكل زملائنا المحامين».

تفاصيل وفاة نقيب المحامين رجائي عطية

وعن تفاصيل وفاته، أكد عضو النقابة العامة للمحامين، أن نقيب المحامين رجائي عطية كان قد ذهب إلى المحكمة من أجل أداء واجب تجاه زملائه والدفاع عنهم، وصعد في الأسانسير الخاص بالمحكمة، وفور فتح المصعد بالأعلى خرج رجائي عطية، ونظر يمينًا ويسارًا، ثم سقط مغشيا عليه وفقًا لمساعده الذي كان يعمل في مكتبه، وظل حتى يوم الخميس الماضي يعمل في مكتبه على قضية المحامين.