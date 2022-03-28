ابن شقيقة رجائي عطية: وفاة ابنته أدت لتدهور صحته قبل شهور

أكد خالد النجار، نجل شقيقة رجائي عطية، نقيب محامي مصر، الذي وافته المنية أثناء عمله داخل إحدي محاكم القاهرة بأزمة قلبية مفاجئة، قبل أيام، أن الفقيد عانى خلال الفترة الأخيرة من هجوم بعض المحامين عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

النجار: وفاة ابنة عطية قبل شهور أثرت على حالته

وأضاف «النجار»، لـ«الوطن»، أن وفاة ابنة «عطية» الكبرى قبل 3 أشهر أثرت بشكل كبير على حالته الصحية والنفسية، وكان دائمًا ما يدعو لها ويتحدث عنها بعد وفاتها ويطلب من الجميع الدعاء لها، موضحًا أن «عطية» كان شديد التعلق بها.

وشدد نجل شقيقة نقيب المحامين الراحل أن الفقيد كان محبوبًا من الجميع ولم يتأخر عن خدمة أي شخص يطلب منه المساعدة، خاصة من المحامين.

نجل شقيقة «عطية»: كان دائم التردد على المنوفية

وأضاف أن آخر ما قاله رجائي عطية قبل وفاته مباشرة أثناء تواجده في المحكمة هو نطق الشهادتين، وقال «أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا رسول الله»، حسبما أبلغه بعض المتواجدين أثناء الواقعة، موضحًا أن الفقيد اعتاد إرسال رسائل لأقاربه وأصدقائه كل صباح تحث على التفاؤل وحب الناس.

وأوضح أن نقيب محامي مصر الراحل، كان من أبناء محافظة المنوفية، وبدأ فيها العمل كمحام وتعلم المهنة على يد والده، وفتح أول مكتب محاماة له في مدينة شبين الكوم، ولم يكن يتأخر عن خدمة أي شخص، ويتردد على المنوفية من حين إلى آخر لزيارة أقاربه وأسرته في المحافظة.