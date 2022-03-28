مكافأة شهر لأعضاء هيئة التدريس في كلية الألسن بالمنيا

أعلن الدكتور مصطفى عبد النبي عبد الرحمن، رئيس جامعة المنيا، أن مجلس ادارة الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، التابعة لرئاسة مجلس الوزراء، برئاسة الدكتورة يوهانسن عيد، رئيس الهيئة، قد أصدر في جلسته رقم 215 المنعقدة اليوم الاثنين الموافق 28 مارس 2022، قراراً باعتماد كل من برنامج اللغة الإنجليزية، وبرنامج اللغة الألمانية، وبرنامج اللغة الاسبانية بكلية الألسن جامعة المنيا.

توثيق كافة الأنشطة التعليمية والطلابية

وقدم رئيس الجامعة التهنئة لإدارة الكلية، وعلى رأسها الدكتورة مروة الشريعي، عميدة الكلية، وجميع منتسبي الكلية، لحصولهم على الاعتماد، مشيداً بمجهوداتهم طوال الاجراءات التنفيذية لمراحل الاعتماد، سواء خلال المراجعة الإلكترونية أو الزيارة الافتراضية والميدانية لفريق المراجعين الخارجيين، للتحقق من الموارد المتاحة بالكلية، والبنية التحتية الإلكترونية، والتوثيق لكافة الأنشطة التعليمية والطلابية، وذلك تحقيقاً للأهمية المتعاظمة التي توليها الدولة المصرية والقيادة السياسية لاستيفاء المؤسسات التعليمية لمعايير الجودة والاعتماد، وكذا تطوير الأداء المؤسسي في جميع مجالاته؛ لزيادة فرص التعلم، وتحسين مخرجاته.

توفير كافة وسائل الدعم لاعتماد كليات جامعة المنيا

ومن جانبه، أوضح الدكتور أحمد شوقي زهران، مدير مركز ضمان جودة التعليم والاعتماد بجامعة المنيا، أن إدارة الجامعة وفرت كافة سبل الدعم المادي والتقني لكلياتها لحثهم على التقدم للاعتماد، والتدريب لأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والطلاب والعاملين، عن طرق التقييم للمؤسسات التعليمية، وتوثيق ما يتخذ من إجراءات لمواجهة الصعوبات والتحديات والمواقف الطارئة، لمكافحة انتشار العدوى وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

كما وافق رئيس الجامعة على صرف مكافأة شهر لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالكلية، وذلك تقديراً لما بذلوه من جهد كبير خلال الاستعداد والتجهيز لزيارات أعضاء هيئة الاعتماد والجودة.