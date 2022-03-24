ضعف مياه الشرب بمدينة المنيا حتى مساء الأحد للصيانة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي في محافظة المنيا، قبل قليل، عن ضعف مياه الشرب بدءاً من مساء اليوم الخميس وحتى صباح الأحد المقبل، لوجود أعمال إصلاحات في خط الطرد الرئيسي بمحطة «أرض سلطان البحرية».

وناشدت الشركه المواطنين تدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة ضعف ضخ المياه أو انقطاعها، وفي حالة وجود استفسار أو شكاوى، يتم الإتصال على رقم الخط الساخن للشركة.

مشروع لتحسين خدمات المياه بالمنيا

وفي سياق متصل، عقد المهندس رجب السعيد جبر، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي، اجتماعا مع مندوبي الاتحاد الأوروبي، لمناقشة المشروعات التي سوف يتم تمويلها من مشروع تحسين خدمات المياه والصرف الصحي، وتوفير طرق التمويل، على أن يتم تنفيذها في الفترة المقبلة بالمحافظة، فور توفر الاعتمادات المالية.

إنجاز الأعمال الخاصة بمشروعات «حياة كريمة»

ووجه اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، رؤساء المراكز المستهدفة من أعمال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، بالتنسيق والمتابعة مع ممثلي الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي بالمحافظة، لسرعة إنجاز الأعمال الخاصة بمشاريع المبادرة الرئاسية، مع وضع جدول زمني محدد، ومتابعة معدلات التنفيذ، إلى جانب الإشراف والمتابعة من قبل الجهات المختصة على كافة المقاولين المكلفين بالأعمال الجاري تنفيذها، لضمان الانتهاء منها على الوجه الأمثل وفي الوقت المحدد.

وأكد محافظ المنيا أن المحافظة بأجهزتها التنفيذية تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات «حياة كريمة» في نطاق المراكز المستهدفة، والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف تطوير قرى الريف المصري.