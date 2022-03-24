جامعة المنيا تهدي المحافظة 250 شتلة زهور نادرة لزراعتها على الكورنيش

قدمت جامعة المنيا هدية إلى محافظة المنيا، تتمثل في 250 شتلة لعدد من الزهور النادرة، لزراعتها على كورنيش النيل، لإحداث التغذية البصرية والجمالية للمتنزه الأساسي لأهالي المحافظة.

وافتتح اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، والدكتور مصطفى عبد النبي، رئيس الجامعة، اليوم الخميس، معرض الزهور، الذي ينظمه المشتل التعليمي بكلية الزراعة، تحت عنوان «تأملات في الربيع»، تزامناً مع احتفالات أعياد الربيع.

شهد الافتتاح الدكتور عصام فرحات، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محمد أبو زيد، نائب المحافظ، والدكتور محمد جلال حسن، نائب رئيس الجامعة السابق، والدكتور حمدان إبراهيم، عميد كلية الزراعة، والدكتور هاني العربي، مستشار رئيس الجامعة للأنشطة الطلابية، والدكتور حمدي إبراهيم، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، والدكتور محيي الدين محمد، وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور محمود عبد الهادي، مدير المشتل التعليمي، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والطلاب بالكلية.

نباتات الزهور المتنوعة تخدم العملية التعليمية

تفقد المحافظ ورئيس الجامعة أجنحة المعرض، التي ضمت العديد من نباتات الزهور المختلفة والمتنوعة، والتي تخدم العملية التعليمية والبحثية، والتي تصنع تداخلاً بالألوان والمعاني الجمالية، وتخاطب العين، لتحدث البهجة والطاقة الإيجابية للزائرين لمعرض الزهور.

استنباط أصناف جديدة من القمح عالي الإنتاجية

كما شملت الزيارة تفقد زراعات القمح عالي الإنتاجية، نتاج التجربة العلمية لقسم المحاصيل، وذلك عبر استنباط أصناف جديدة من القمح عالي الانتاجية ومقاوم للرقاد، وأعلى توفيرًا للأسمدة، حيث يبلغ متوسط إنتاجية الفدان به من 27 إلي 35 أردب.

وأكد المحافظ على استمرار مسيرة التعاون وتعزيز التعاون التقني والبحثي المثمر، بين الجامعة والمحافظة، سواء من خلال البحوث الزراعية التطبيقية أو ورش العمل التدريبية، تعزيزاً للجهود المتعلقة بالأمن الغذائي.

ووجه رئيس الجامعة إلى إحداث التكامل بين الجامعة ومراكز البحوث بالمحافظة سواء على مستوى البحوث الزراعية أو الاستخدامات الأمنة للمخلفات الزراعية، أو عن طريق عقد العديد من ورش العمل، بالتعاون مع مديرية الزراعة، عن التهجين لسلالات القمح الجديدة، موجهاً بضرورة تعميم تجربة زراعة القمح بمركز البحوث والتجارب الزراعية.