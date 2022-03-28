إقامة عزاء الفنان عهدي صادق في كنيسة مارمرقس الأربعاء المقبل

قررت أسرة الفنان الراحل عهدي صادق، إقامة العزاء الخاص به، الأربعاء المقبل في القاعة الكبيرة بكنيسة مارمرقس «كليوباترا» بالقاهرة.

عزاء عهدي صادق من الساعة 6 إلى 10 مساء

من المقرر إقامة العزاء في السادسة مساء الأربعاء المقبل، ويستمر حتى العاشرة.

ورحل الفنان عهدي صادق، عن دنيانا اليوم، بعد صراع طويل مع المرض، عن عمر ناهز 72 عاما.

محمود حميدة وسلوى محمد علي يحضران جنازة عهدي صادق

وتم تشييع جثمان الراحل عهدي صادق اليوم بحضور عدد كبير من الفنانين من الكنيسة الإنجيلية؛ من بينهم محمود حميدة وسلوى محمد علي وأحمد كمال وأشرف زكي نقيب الفنانين ومنير مكرم.

ونعى عدد كبير من الفنانين الفنان الراحل عهدي صادق؛ من بينهم وفاء عامر، التي قالت عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص العزاء في وفاة أبو دم خفيف البسيط غير المتكلف، الفنان الطيب عهدي صادق».

وكتبت الفنانة لقاء الخميسي عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»: «حبيب قلبي الغالي، الله يرحمه كان الأب الروحي، ارقد في سلام.. عهدي صادق».