محمود حميدة وأشرف زكي في وداع عهدي صادق من الكنيسة الإنجيلية (صور)

انتهت صلاة الجنازة على جثمان الفنان عهدي صادق، داخل الكنيسة الإنجيلية بالتجمع الخامس، منذ قليل، بحضور عدد من نجوم الوسط الفني، الذين حرصوا على وداع الفنان الكبير قبل دفنه.

وشهدت الجنازة انهيار ابنة الفنان عهدي صادق، فيما لم تتمكن الفنانة سلوى محمد علي من حبس دموعها، وبدا الفنان محمود حميدة في حالة من الحزن الشديد، نظرا لعلاقة الصداقة التي كانت تربطه بالفنان الراحل.

وحضر الجنازة الفنان أشرف زكي، نقيب المهن التمثيلية، منير مكرم، أحمد كمال، نهال عنبر، محمود عبد الغفار، إذ حرصوا على تقديم واجب العزاء لأسرة الفنان الراحل، الذي وافته المنية عن عمر ناهز 72 عاما.

أسباب وفاة الفنان عهدي صادق

أعلنت نقابة المهن التمثيلية برئاسة الفنان أشرف زكي نبأ وفاة عهدي صادق، صباح اليوم، بعد صراع مع المرض، إذ تعرض لأزمة صحية، قبل أيام، استدعت نقله إلى أحد مستشفيات الكلى، لكن حالته تدهورت خلال الساعات الأخيرة، لتفيض روحه إلى بارئها.

نجوم الفن ينعون عهدي صادق

نعى عدد من نجوم الوسط الفني، الفنان الراحل، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي، إذ كتبت الفنانة لقاء الخميسي عبر حسابها الرسمي بتطبيق «إنستجرام»: حبيب قلبي الغالي، الله يرحمه كان الأب الروحي، ارقد في سلام عهدي صادق.

وكتبت الفنانة وفاء عامر عبر صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: «خالص العزاء في وفاة أبو دم خفيف البسيط غير المتكلف، الفنان الطيب عهدي صادق، فيما نشر الإعلامي رامي رضوان صورة للفنان الراحل عبر صفحته الرسمية بموقع «فيسبوك»، وعلق عليها بقوله: لا حول ولا قوة إلا بالله، خالص العزاء لأسرة الفنان عهدي صادق، إنا لله وإنا إليه راجعون.