وصول أشرف زكي ومنير مكرم ومحمود عبد الغفار لجنازة عهدي صادق

وصل منذ قليل الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية إلى الكنيسة الإنجيلية بالتجمع الخامس ومعه منير مكرم عضو نقابة المهن التمثيلية والفنان محمود عبد الغفار، لحضور جنازة الفنان عهدي صادق الذي رحل عن عالمنا صباح اليوم.

انهيار ابنة الفنان الراحل

وسبق ووصلت الفنانة سلوى محمد علي إلى جنازة الفنان عهدي صادق ودخلت في نوبة من البكاء الشديد، وانهارت ابنة الراحل في البكاء بمجرد وصولها.

جنازة الفنان عهدي صادق

ويحضر الجنازة عدد من الأسرة والأقارب، وحرص على الحضور في المقدمة الفنان محمود حميدة.