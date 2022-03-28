رئيس الأهلي السابق وبكري وعبدالنور أبرز المشاركين في عزاء رجائي عطية

حضر منذ قليل، حسن حمدي رئيس النادي الأهلي السابق، ومحمود بكري عضو مجلس الشيوخ، ومنير فخري عبد النور وزير الصناعة الأسبق؛ لتأدية واجب العزاء في الراحل رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، كما حضر أيضا طارق النبراوي نقيب المهندسين.

عزاء رجائي عطية

وحرص على حضور الجنازة أيضا كل من: النائب محمد عبد العزيز عضو مجلس النواب، وصلاح حسب الله عضو مجلس النواب السابق، ومحمد عبدالغني عضو مجلس النواب السابق، وإسلام الغزولي مستشار رئيس حزب المصريين الأحرار، وأسامة شرشر عضو مجلس النواب السابق، والكاتب الصحفي شريف عارف.

وبدأ منذ قليل، عزاء رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، بالسرادق المقام أمام مسجد عمر مكرم بمحيط ميدان التحرير.

وفاة رجائي عطية

وتوفي رجائي عطية نقيب المحامين، السبت الماضي، إثر تعرضه لوعكة صحية خلال إحدى الجلسات بمحكمة جنايات إمبابة.

ويشار إلى أن رجائي عطية عبده، مواليد 6 أغسطس 1938 بشبين الكوم في محافظة المنوفية، وهو نجل النقيب عطية عبده المحامي، وتولى منصب نقيب المحامين منذ 15 مارس 2020، خلفًا لسامح عاشور.