وزيرة التضامن تنعى رجائي عطية: فقدنا رمزا تنويريا وعالما مرموقا

نعت نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، اليوم، المستشار رجائي عطية نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، الذي وافته المنية منذ يومين خلال أداء عمله بالمحكمة.

نعي وزيرة التضامن لرجائي عطية

وأعربت القباج، عن بالغ حزنها، لفقد مصر والعالم العربي رمزا تنويريا نابها وعالما قانونيا مرموقا، أثرى الحياة القانونية والاجتماعية والثقافية بمساهماته الفكرية الدؤوبة.

وأشارت إلى أن عطية كان شديد الحرص خلال كتاباته في الصحف، وبرامجه الإذاعية المتعددة، على إعادة قراءة التراث الإسلامي والعربي بمنظور اجتماعي حديث بسلاسة ويسر وبحس وطني.

وزيرة التضامن تشيد برجائي عطية

كما أشادت الوزيرة بمسيرة المستشار رجائي عطية المشرفة التي جاد فيها بعلمه وخبراته لأجيال متعاقبة، وشاء القدر أن تنتهي حياته مناضلاً في عمله بطلاً في عطائه وفيا لمهنته ولوطنه.

ودعت القباج، الله عز وجل، أن يتغمد الفقيد بوافر رحمته، ويلهم أهله ومحبيه وتلاميذه الصبر والعزاء.