نقيب المهندسين: أي زميل يحصل على حكم قضائي سننفذه لعدم ضياع الوقت

أجرت شعبة الهندسة المدنية بالنقابة العامة، اليوم الاثنين، انتخاباتها الداخلية على كافة مواقع الشعبة، إضافة لانتخاب عضوين تحت السن وثلاثة أعضاء فوق السن لتصعيدهم للمجلس الأعلى للنقابة، وذلك بحضور المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين.

نقيب المهندسين: الجميع ليس لديه رفاهية تضييع الوقت

وبحسب بيان النقابة، قدم المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين التهنئة للمهندسين الجدد الفائزين في انتخابات النقابة، مطالبًا إياهم ببذل كل ما في وسعهم من جهد لتحقيق آمال وتطلعات المهندسين، مشددًا على أن الجميع ليس لديه رفاهية تضييع الوقت، وأنه سيتقدم صفوف المهندسين المنتخبين لتلبية وتنفيذ أحلام وتطلعات الجميع، داعيًا الجميع للتكاتف والتعاون والعمل تحت شعار «كتفًا بكتف تتحقق كل الطموحات»، لافتًا إلى أن الفترة المقبلة لن تشهد تمييز أحدًا على الآخر، فالكل مجند لخدمة المهنة والمهندسين.

دعاوى قانونية

وأشار طارق النبراوي في كلمته إلى أن هناك دعاوى قانونية بالاعتراض على إقامة انتخابات الشعب، مؤكدًا على أنه بالرجوع للشئون القانونية تؤكد صحة إقامتها، ومن هذا المنطلق دعا لإقامتها.

وأوضح أنه في حالة حصول أي زميل على حكم قضائي نافذ سينفذ دون اللجوء إلى محاكم غير مختصة لعدم ضياع الوقت عليه، وتفويت الفرصة على مشاركته والقيام بمهامه.

وقد أسفرت نتائج انتخابات شعبة الهندسة المدنية والتي تمت إجراءاتها بشفافية تامة عن فوز المهندس نير حمدي أحمد مرسي، برئاسة الشعبة بالتزكية، كما فاز المهندس علاء عوض أحمد حسن، بمقعد وكيل الشعبة بالتزكية أيضًا، وفاز المهندس فادي أسعد البغيلي بمقعد أمين الشعبة، وفاز بمقعد أمين مساعد الشعبة المهندس مايكل جرجس بدراوي.

وجرت القرعة لاختيار عضوين تحت السن لتصعيدهما للمجلس الأعلى للنقابة لتمثيل الشعبة، وأسفرت عن فوز كل من المهندس محمد الواضح أبوجبل، والمهندس محمد ثروت فتح الباب، وأيضًا لاختيار ثلاثة أعضاء فوق السن لتصعيدهم للمجلس الأعلى لتمثيل الشعبة، وفاز بهم كل من الدكتور مهندس ناصر أحمد عبدالجواد رضوان، والمهندس عمرو عبدالمنعم البغدادي، والمهندس وليد أحمد فؤاد.