نقيب المهندسين: مستعدون للتعاون الكامل مع الجانب الليبي

التقى المهندس طارق النبراوي- نقيب المهندسين، بالوفد الليبي الممثل للغرفة التجارية الاقتصادية المصرية الليبية المشتركة، والغرف التجارية لمدينتي بنغازي ودرنة.

نقيب المهندسين يرحب بالوفد الليبي

خلال اللقاء، رحب نقيب المهندسين، بالوفد الليبي، بحسب بيان عن النقابة، مؤكدًا استعداد النقابة، لتقديم كامل العون للأشقاء الليبيين.. وقال: «مستعدون لتقديم أفضل الخبرات الهندسية، وكل أوجه التعاون للجانب الليبي، مشيرًا إلى أنه دائم التواصل مع زملائه بنقابة المهندسين في ليبيا».

وأضاف: «لدينا كل الخبرات الهندسية المتميزة من استشاريين وشركات هندسية متخصصة، قادرة على المشاركة الإيجابية الكبيرة في إعادة إعمار بنغازي ودرنة».

نقابة المهندسين إحدى أذرع الدولة المصرية

أكد نقيب المهندسين، على عمق العلاقات المصرية الليبية على مدى التاريخ.. وقال: «مصر لها امتداد أفريقي.. ونقابة المهندسين إحدى أذرع الدولة المصرية، والنقابة مستعدة لتنظيم دورات تدريبية لمهندسي ليبيا».

وأضاف: «لدينا أكثر من معمل متخصص للتدريب، على رأسها شنايدر وسيمنز، والتي عقدت من قبل دورات تدريبية ناجحة لمهندسي عدة دول إفريقية».

وكشف الوفد الليبي خلال اللقاء، عن تنظيم أول معرض لشركات التشييد والبناء المصرية في ليبيا خلال مايو المقبل، كما قدم تهانيه للمهندس طارق النبراوي، بمناسبة توليه قيادة نقابة المهندسين للمرة الثانية، متمنيًا له دوام التوفيق.