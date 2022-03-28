«معمارية نقابة المهندسين» تشكل هيئة مكتبها.. والنبراوي: مهمتنا صعبة

تطبيقًا لأحكام المادة 35 من قانون نقابة المهندسين وأحكام المادة 76 من النظام الداخلى، أجرت شعبة الهندسة المعمارية بالنقابة العامة للمهندسين، اليوم 28 مارس 2022 انتخابات مجلس الشعبة لتشكيل هيئة مكتبها وتمثيله بمجلس النقابة.

النبراوي: كلنا يد واحدة لتحقيق مطالب المهندسين

وبحسب بيان النقابة، فى بداية الجلسة، عبر المهندس طارق النبراوي نقيب المهندسين، عن سعادته بأول لقاء مع أعضاء مجلس الشعبة، معبرًا عن تمنياته للشعبة بالتوفيق.

وقال نقيب المهندسين: «نبدأ معًا فترة جديدة، ولدينا ملفات ساخنة بالنقابة، نتعاون معًا جميعًا لرفع شأن المهندس والمهنة»، وأكد أن نتائج انتخابات النقابة أكدت أن المهندسين يريدون التغيير والتطلع للأمام، ولديهم الكثير من المطالب المشروعة، ولابد أن نكون جميعًا يدًا واحدة لتحقيق آمال وطموحات المهندسين، مشيرا إلى أن تلك الفترة هى فترة شديدة الحساسية، ونسعى لتحقيق النموذج المثالى للنقابة، والجميع ينظر لنقابة المهندسين كنقابة متميزة .

نقيب المهندسين: لدينا مهام صعبة لرفع شأن المهنة

واختتم طارق النبراوي نقيب المهندسين كلمته، قائلًا: «لدينا مهمة صعبة، وسنكون على قدر المسئولية والتحديات لتحقيق آمال وطموحات المهندسين ورفع شأن المهندس والمهنة»، وقد أسفرت نتائج انتخابات مجلس شعبة الهندسة المعمارية عن فوز الأستاذة الدكتورة المهندسة ولاء أحمد السيد محمد نور، برئاسة مجلس الشعبة بالتزكية، فيما فاز الدكتور سعد مكرم سعد عوض الله، بمنصب وكيل الشعبة بالتزكية أيضًا، كما فاز المهندس ياسر محمد صلاح الدين المغربي، بمقعد أمين الشعبة، فيما فاز بمقعد أمين مساعد الشعبة المهندس محمد فريد محمد عبدالعزيز.

وفيما يتعلق باختيار ممثلي الشعبة فى المجلس الأعلى، فقد فاز كل من الدكتور مهندس أحمد حسين أبو السعادات، والمهندس مدحت السيد حسن موسى، والمهندس أحمد الوليد عبدالحميد حسانين بمقاعد المجلس الأعلى فوق السن، وفوز كل من المهندس محمد حمودة محمد فتح الله، والمهندس محمود السيد العربي أحمد بكر، بمقعدي المجلس الأعلى تحت السن.