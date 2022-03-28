محمد حمامصي يطارد محمد رمضان بأحداث مسلسل «المشوار»

يشارك الفنان محمد حمامصي، في دراما رمضان 2022 بمسلسل «المشوار» الذي يخوض بطولته النجم محمد رمضان.

محمد حمامصي يجسد شخصية «بسام» في المشوار

وقال حمامصي، في بيان صحفي، إنه يجسد بالعمل شخصية بسام وهو شاب شرير، ويطارد محمد رمضان طوال الأحداث الدرامية للعمل من أجل الإمساك به، مؤكدا أنه يقدم دورا لم يقدمه من قبل في أي أعمال درامية.

مسلسل «المشوار» يشهد التعاون الأول بين الفنان محمد رمضان، والمخرج الكبير محمد ياسين.

«المشوار» من بطولة محمد رمضان ودينا الشربيني

ويشارك في بطولة مسلسل «المشوار» محمد رمضان، دينا الشربيني، عمرو عبدالجليل، أحمد مجدي، ندا موسى، أحمد صفوت، سارة عبدالرحمن، محمد حمامصي، والعمل من تأليف محمد فريد، ومن إخراج محمد ياسين.

تدور أحداث مسلسل «المشوار»، الذي يقوم ببطولته الفنان محمد رمضان، حول «ماهر»، الذي ينتمي لطبقة فقيرة وتجسد دور زوجته الفنانة دينا الشربيني، التي تقدم شخصية «ورد»، ويتورط ماهر خلال الأحداث في تجارة الآثار، وتطارده مباحث الآثار طوال أحداث المسلسل في محاولات منه لإثبات براءته.

يذكر أن محمد حمامصي شارك في عدة أعمال درامية سابقة بمسلسلات «البرنس»، و«الكبريت الأحمر 2»، «اللهم إني صايم»، «هربانة منها»، «أبو البنات»، «الكبريت الأحمر 1»، «نوايا بريئة»، «ذات»، «قصة حب»، وفيلم «بين بحرين».

من المقرر أن يعرض مسلسل المشوار عبر قناة دي إم سي، وهو البطولة الأولى التي تجمع محمد رمضان مع الفنان دينا الشربيني، كما أنها المرة الأولى التي تجمع محمد رمضان مع المخرج محمد ياسين.