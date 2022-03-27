أحمد كمال: المخرج محمد ياسين البطل الرئيسي في مسلسل «المشوار»

يشارك الفنان أحمد كمال في مسلسل «المشوار» الذي يعرض حصريًا على شاشة قناة DMC خلال السباق الرمضاني المقبل 2022، وذلك بعد غيابه العامين الماضيين عن الدراما بسبب جائحة كورونا، وكشف «كمال» عن الأسباب التي دفعته للمشاركة في العمل، كما أشاد بعودة المخرج محمد ياسين.

أحمد كمال يوضح أسباب مشاركته في «المشوار»

وقال أحمد كمال في تصريح خاص لـ «الوطن»، إنه انجذب إلى العمل منذ بداية قراءته للسيناريو وحلقات المسلسل، فهو عمل شيق، مضيفًا: «اتشديت جدا للأحداث عشان أعرف هيحصل إيه في الحلقات اللي بعدها، وده نفس الإحساس اللي هيكون عند المتفرج، فهو بيتفرح على مسلسل شيق اجتماعي بوليسي، فيه شخصيات مكتوبة كويس أوي، ومصرية أوي، المؤلف والمخرج بياخدونا لمواقع تصوير جديدة بقالنا كتير مشوفنهاش دراميا، خلال أحداث شيقة».

أحمد كمال يشيد بالمخرج محمد ياسين

كما أشاد كمال بالمخرج محمد ياسين وتوجيهاته، قائلًا: «المسلسل دا مهم جدا والبطل الرئيسي في المسلسل المخرج محمد ياسين العائد إلى الدراما بعد غياب 7 سنين منذ آخر أعماله (أفراح القبة)، محمد ياسين مخرج كبير بستمتع جدا وهو بيشرح لنا كل مشهد ننفذه إزاي، بستمتع جدا بتوجيهه للمسلسل، وفهمه لكل شخصية من الشخصيات، وكذلك محمد فريد فهو كاتب مهم جدا وكتب قبل كدا مسلسل (هذا المساء)، فهو كاتب كبير بيلتقي مع مخرج كبير جدا».

كما ذكر أن المخرج يخرج كل مشهد من مشاهد العمل كأنه لوحة فنية، كما أن اختياره لنجوم العمل في محله، موضحًا: «اختيار محمد ياسين لفريق العمل صح جدا، محمد رمضان في مكانه ودينا الشربيني في مكانها جدا، بيومي فؤاد في شكل جديد، وكلنا محطوطين في أماكن صح جدا».

أبطال مسلسل المشوار

يضم مسلسل «المشوار» مجموعة من النجوم وهم: محمد رمضان، دينا الشربيني، بيومي فؤاد، أحمد كمال، عمرو عبدالجليل، ندى موسى، أحمد صفوت، وغيرهم من الفنانين، والعمل من تأليف محمد فريد، وإخراج محمد ياسين.