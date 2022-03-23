ندى موسى تروّج لمسلسلها «المشوار» في دراما رمضان 2022

تواصل الفنانة ندى موسي تصوير مسلسل «المشوار» للمخرج محمد ياسين، المقرر عرضه خلال شهر رمضان 2022، إذ أنها تشارك النجم محمد رمضان بطل العمل البطولة برفقة الفنانة دينا الشربيني وعدد من النجوم البارزين.

وروّجت الفنانة ندى موسي لمسلسل «المشوار»، ونشرت صورة البوستر الدعائي الخاص بها على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات «انستجرام»، وعلقت عليها: «المشوار.. رمضان 2022».

وانتهى المخرج محمد ياسين، من تصوير الحلقات الأولى للعمل الدرامي، خاصة المشاهد الأساسية التي جمعت بين محمد رمضان، والفنانة دينا الشربيني داخل أحد شوارع محافظة الجيزة.

موعد عرض مسلسل «المشوار»

وبعرض مسلسل «المشوار» طوال شهر رمضان المبارك على قناتي «DCM» و«أم بي سي» الفضائية، ويتم تسليم الحلقات تباعا مع اقتراب موسم الشهر الكريم.

تدور قصة مسلسل «المشوار» حول قضية الاتجار في الآثار، وكواليس تلك التجارة غير الشرعية من أهدار أموال هائلة للبلد، ثم ظهور مجموعة من الأغنياء الذين يمتلكون مبالغ مالية كبيرة جدا، يستغلونها في نشاطات غير صالحة، من أهمها غسيل الأموال والتجارة في الممنوعات، منها المخدرات وغيرها.

أبطال مسلسل «المشوار»

مسلسل «المشوار» يشارك في بطولته عدد من النجوم منهم دينا الشربيني، عمرو عبد الجليل، بيومي فؤاد، أحمد مجدي، أحمد صفوت، ومن تأليف محمد فريد، ومونتاج محمد عيد، ومدير التصوير عبد السلام موسى، ومهندس الصوت علاء عاطف، ومصممة ملابس مونيا فتح الباب، ومخرج منفذ حسام سليمان، والمخرج محمد ياسين.