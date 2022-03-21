أحمد مجدي يطارد محمد رمضان في «المشوار».. المقدم علاء من مباحث الآثار

يشارك النجم أحمد مجدي، في بطولة مسلسل المشوار المنتظر عرضه في الموسم الدرامي لشهر رمضان 2022، وذلك مع الفنان محمد رمضان، ومجموعة من النجوم المشاركين فى المسلسل، وهو من إخراج محمد ياسين، وتأليف محمد فريد.

يجسد مجدي، شخصية المقدم علاء من مباحث الآثار، وهو محقق شرطة، يطارد بطل المسلسل، ويحاول الإيقاع به لتورطه في جريمة الإتجار بالآثار.

تفاصيل مسلسل المشوار

ونشر مجدي، عبر حسابه على «إنستجرام»، بوستر شخصيته بالمسلسل، وهو من إنتاج شركة «سعدي جوهر/ ميديا هب»، التي سبق وقدمت مسلسل لعبة نيوتن في رمضان 2021، ويشارك بطولته، مع النجوم محمد رمضان، ودينا الشربيني، والمسلسل هو ثالث بطولة لمجدي خلال ثلاثة مواسم رمضانية متتالية، بعد مسلسليه فرصة ثانية (2020) وقصر النيل (2021).

آخر أعمال أحمد مجدي

أحدث أعمال أحمد مجدي، فيلم «حدث في 2 طلعت حرب»، وشارك في مهرجان الأقصر للسينما الأفريقية في دورته الحادية عشر، التي انتهت في 10 مارس الجاري، كعضو بلجنة تحكيم مسابقة أفلام الدياسبورا مع المخرج الفلسطيني رشيد مشهراوي، والمنتجة التونسية درة بوشوشة.

ويمتلك في رصيده كممثل، عدد من الأفلام الناجحة، أبرزها فيلم ميكروفون (2010)، باب الوداع (2015)، فيلمي مولانا وعلي معزة وإبراهيم في (2016)؛ تميز مجدي كمخرج من خلال فيلمه الروائي الطويل لا أحد هناك (2018) الحائز على عدة جوائز. وحاليًا يُحضّر أحمد لأعمال مختلفة كممثل وصانع أفلام ومنتج، وهو أيضاً الرئيس التنفيذي لشركة Garage Art Production.

يذكر أنه شارك فى الساق الرمضاني الماضي بمسلسلين الأول مسلسل قصر النيل، الذي شارك فيه بجانب دينا الشربيني، والثاني مسلسل بنت السلطان، والذي شارك فيه مع روجينا.