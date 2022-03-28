انقسام الفنانين حول واقعة ويل سميث في حفل الأوسكار.. «همجية أم شهامة»

تصدّر الفنان العالمي ويل سميث ترند مواقع التواصل الاجتماعي بعد صفعه للفنان كريس روك وذلك بسبب تنمره على زوجته أثناء تقديمه حفل الأوسكار مساء أمس الاحد.

رشا المهدي: ويل سميث بقى بطل مشهد مؤسف صعب يتمحي

صفعة ويل سميث لكريس روك سببت حالة كبيرة من الجدل وقسمت الآراء ما بين مؤيد ومعارض وبالفعل هاجم عدد من الفنانين تصرف ويل سميث وكان من بينهم الفنانة رشا المهدي.

حيث كتبت الفنانة رشا المهدي منشورا عبر صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير «إنستجرام»، قالت فيه: «للأسف بدل ما كنا هنسقف لويل سميث في ليلة هو عريسها تحول فجأة لهمجي ومتخلف مش أكتر طالع على المسرح بيقول الحب بيخليك تعمل حاجات مجنونة».

وتابعت قائلة: «أنا متأكدة إن فيه ستات كتير سمعت الجملة دي بعد الاعتداء عليهم بالضرب ويل سميث بقى بطل مشهد مؤسف صعب يتمحي ولا بـ100 جايزة أوسكار».

محمد عطية يدين ويل سميث

ولم تكن رشا المهدي الوحيدة التي هاجمت ويل سميث ولكن هاجمه أيضا الفنان محمد عطية، الذي شارك جمهوره بمنشور عبر صفحته الخاصة قال فيه: «الكوكب كله بيلفظ العنف ويدين تصرف ويل سميث ماعدا إحنا شايفينه شهامة ورجولة، فرق كبير بين إنك تاخد موقف وإنك تلجأ للعنف كأول رد فعل، النضج بيبان في تحكمك في أعصابك في المواقف اللي تستدعي ده معاييرنا عنيفة وبتوصل البعض للدموية، العنف مرفوض تحت أي ظرف».

أما على الصعيد الآخر فدافع عدد من الفنانين عن تصرف ويل سميث ومنهم الفنان أحمد العوضي الذي كتب منشورا عبر صفحته الخاصة على موقع «فيس بوك»، قال فيه: «بس البوكس قليل عليه».

وهناك أيضا الفنانة عبير صبري التي دافعت عن تصرف ويل سميث وقالت: «صفعة ويل سميث لمقدم حفل الأوسكار كريس روك على السخرية من شعر زوجته المريضة بالتعلبة صفعة لكل المتنمرين لكني أثق أن هذا القلم سيجعل كل متنمر يفكر كثيرًا قبل أن يلقي سمومه وسخافاته وقلة إنسانيته في وجه الآخرين».

وتابعت صبري قائلة: «ربما كان رد فعل ويل سميث كبير ولم أحب الموقف لجميع الأطراف لكن هذا الموقف علامة عدم تقبل الإهانة».

يذكر أن الفنان ويل سميث كان قد صفع الفنان كريس روك بسبب تنمره على شعر زوجته أثناء تقديمه حفل توزيع جوائز الأوسكار.