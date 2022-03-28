محلب وعزمي والديب ومسلم يشاركون في عزاء رجائي عطية نقيب المحامين «صور»

شارك الدكتور محمود مسلم، رئيس تحرير جريدة الوطن رئيس لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ، في أداء واجب العزاء في الراحل رجائي عطية نقيب المحامين، بحضور نخبة من الشخصيات العامة، على رأسهم المهندس إبراهيم محلب رئيس وزراء مصر الأسبق.

عزاء رجائي عطية

كما حضر عزاء رجائي عطية، الدكتور زكريا عزمي رئيس ديوان الجمهورية الأسبق، ومظهر شاهين إمام مسجد عمر مكرم، ومنتصر الزيات رئيس لجنة الحريات للمحامين الأسبق، والمخرج خالد جلال، والمحامي فريد الديب، والمهندس هاني ضاحي نقيب المهندسين السابق، والكاتب الصحفي عماد الدين حسين رئيس تحرير جريدة الشروق وعضو مجلس الشيوخ، وحمدي خليفة نقيب المحامين الأسبق، ومكاوي بن عيسى الأمين العام لاتحاد المحامين العرب، وأشرف زكي نقيب الممثلين.

ويقام عزاء الراحل رجائي عطية نقيب المحامين، بفيلا مجاورة لمسجد عمر مكرم، ويحيي العزاء القارئ الشيخ أحمد نعينع.

شهدت مراسم العزاء، حضور عدد كبير من المحامين الحريصين على حضور عزاء رجائي عطية نقيب المحامين.

نقل مقر عزاء رجائي عطية

وكان جرى نقل مقر عزاء رجائي عطية نقيب المحامين، إلى سرادق بجوار مسجد عمر مكرم، بدلا من انعقاده داخل إحدى القاعات الملحقة بالمسجد كما هو مقرر.

وكان حضر فتحي سرور، رئيس مجلس الشعب الأسبق، لعزاء نقيب المحامين رجائي عطية، وسط حشود من المحامين.