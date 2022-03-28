تطعيم 88.2% من المستهدف ضد شلل الأطفال في أول يومين بأسيوط

واصلت الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال أعمالها في محافظة أسيوط اليوم الاثنين، لليوم الثاني على التوالي، بناءً على توجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي والقائم بأعمال وزير الصحة، وفي إطار المتابعة الميدانية المستمرة والمكثفة لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين في مختلف قرى ومراكز المحافظة.

متابعة الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وقام الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة بأسيوط، بمتابعة فعاليات اليوم الثاني للحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، وعمل الفرق الطبية، وذلك بعد متابعته للفرق المتحركة بمراكز ومدن أسيوط والفتح وأبنوب، حيث تفقد أعمال الحملة بتلك المراكز، وتم التأكد من انتشار الفرق الطبية المتحركة بكافة المنازل، وتطعيم جميع الأطفال المستهدفين بها، ووضع العلامات الإرشادية على المنازل، والعمل وفقاً للخرائط المحددة.

تطعيم 88.2% من الأطفال ضد شلل الاطفال

وأوضح وكيل وزارة الصحة بمحافظة أسيوط أن الفرق الطبية للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، قامت خلال اليوم الأول والثاني بتطعيم 88.2% من إجمالي المستهدف تطعيمهم في نطاق المحافظة، مشيراً إلى أن الحملة تستهدف تطعيم 781 ألف و166 طفلاً، من سن يوم حتى 5 سنوات، بمشاركة 2569 فريقاً طبياً، منها 2298 فريقاً متحركاً، و271 فريقاً ثابتاً، بمشاركة 8210 أفراد من القوى البشرية المشاركة في الحملة، وعدد الوحدات الصحية المشاركة 216 وحدة وتوابعها، وعدد توابع القرى 546 قرية.

محافظ اسيوط يتفقد أعمال التطعيم

ومن جانبه، تفقد اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، يرافقة الدكتور محمد زين الدين حافظ، وكيل وزارة الصحة، أعمال التطعيم بمركز صحي «الوليدية»، في مدينة أسيوط، فيما عقد وكيل وزارة الصحة اجتماعاً مع مديري الطب الوقائي والإدارات الصحية، مساء اليوم الاثنين، لتقييم أعمال اليوم الثاني للحملة، التي انطلقت أمس الأحد 27 مارس 2022، وتستمر لمدة 4 أيام.