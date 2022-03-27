«الصحة» تطلق الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال اليوم

تطلق وزارة الصحة والسكان الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022، اليوم، وقالت الوزارة في تقرير رسمي إن الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف الأطفال من عمر يوم إلى خمس سنوات، كما تستهدف الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال الوصول إلى أكثر من 17 مليون طفل على مستوى محافظات الجمهورية، وتهدف للوصول أيضا إلى الأطفال المصريين وغير المصريين، لتعزيز مناعة الجسم ضد مرض شلل الأطفال.

الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022

وأكدت الوزارة في تقريرها الرسمي، على أن الحملة من المقرر انطلاقها اليوم، وتستمر حتى نهاية الشهر الجاري، مشيرا إلى أن الحملة يشارك فيها مجموعة من الفرق الطبية المدربة على أعلى مستوى خلال الشهر الماضية للوصول إلى المستهدف من الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، موضحة الحملة مقسمة إلى فرقتين، الفرق المتحركة والثابتة، الفرق المتحركة من المقرر أن تجوب المنازل في جميع المحافظات والقرى والمناطق النائية، والميادين الكبرى ومحطات المترو والقطار، الأسواق ومواقف السيارات والأتوبيسات، وعن الفرق الثابتة من المقرر أن تكون داخل مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الصحية.

موعد انتهاء الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال

وأشارت الوزارة إلى أنه لا بد من المشاركة في الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال 2022 لحماية الأطفال من خطر الإصابة بالمرض وتعزيز المناعة ضد مرض شلل الأطفال، لافتة إلى أن منظمة الصحة العالمية أعلنت مصر خالية من مرض شلل الأطفال منذ عام 2016، وطالبت الوزارة المواطنين بالمشاركة مع ضرورة الالتزام بالإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والبعد عن الزحام للحفاظ على استقرار المنحنى الوبائي للفيروس.