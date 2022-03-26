استهداف 541 ألف طفل في الحملة القومية ضد شلل الأطفال بكفر الشيخ

استعدت مديرية الصحة بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة إلهام محمد محمود وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، للحملة القومية، في إطار جهود وزارة الصحة المصرية للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، وبتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والقائم بأعمال وزير، والدكتور محمد خيري، مدير عام الطب الوقائي بالمديرية

وتم الإعلان عن الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتي ستبدأ الساعة الثامنة من صباح غد الأحد، ولمدة 4 أيام، مناشداً جميع المواطنين بالتعاون مع الفرق المتحركة في حملة التطعيم من شقه لشقه لتسهيل خط سير الفرق أثناء الحملة.

وأكدت الدكتورة إلهام محمد محمود، وكيل وزارة الصحة بكفر الشيخ، أن المستهدف من الحملة 541 ألفا و543 طفلا.

ويشارك في الحملة 1813 فريقا طبيا مدربا، وتم تحديد فرق ثابتة في المراكز الطبية والوحدات الصحية، وفي المواقف ومحطات القطارات وفرق متحركة تجوب الشوارع، ومن شقة لشقة ضمانا لوصول الطعم لكل طفل دون الخمس سنوات سواء كان مصري أو من الغير مصريين الذين يعيشون على أرض مصر.

فرق ثابتة ومتحركة لتطعيم الأطفال

يذكر أن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال تستهدف الأطفال في القرى والعزب والوحدات الصحية، ويشارك فيها فرق ثابتة واخرى متحركة تجوب القرى وتطعم الأطفال من منزل لمنزل وفقا لتوجيهات وزير الصحة.

وتسلمت مديرية الشؤون الصحية، الأمصال اللازمة لتطعيم الأطفال وجرى توزيعها على الإدارات الصحية بالمحافظة لبدء الحملة.